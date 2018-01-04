Казахстан выделил Кыргызстану 200,2 миллиона тенге гуманитарной помощи

Казахстан выделил Кыргызстану 200,2 миллиона тенге (около 42 миллионов сомов) гуманитарной помощи. Об этом сообщил сайт правительства РК.

Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана поручили выделить из резерва 662,689 миллиона тенге для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для оказания официальной гуманитарной помощи Таджикистану выделили 276,7 миллиона тенге, Кыргызстану — 200,2 миллиона (около 42 миллионов сомов), Сирии — 185,6 миллиона тенге.