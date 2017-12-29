Фонд развития выделит $10 миллионов на кредиты для малого бизнеса

Российско-Кыргызский фонд развития выделит $10 миллионов на программу по микрофинансированию малого бизнеса в Кыргызстане. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
По его данным, правительство запустило программу «Микрофинансирование субъектов малого бизнеса». На ее реализацию и выделит средства РКФР.
Кредиты субъектам малого предпринимательства будут выдаваться финансово-кредитными организациями, отобранными Российско-Кыргызским фондом развития.
Займы можно будет получить на предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, швейной, текстильной и обрабатывающей промышленности.
Кроме того, кредиты смогут получить предприятия, работающие в регионах, преимущественно в сельской местности, и занимающиеся глубокой переработкой отечественного сырья и материалов, а также региональные торгово-логистические компании по заготовке, маркетингу, продвижению и реализации продукции отечественного производства, особенно сельскохозяйственной продукции.
На кредиты могут расчитывать сфера туризма и все отрасли экономики, обеспечивающие производство экологически чистых видов продукции, внедрение современных технологий и выпуск высокотехнологичной продукции.
Предприниматели смогут получить кредиты в национальной валюте на сумму не более 500 тысяч сомов сроком на 24 месяца со льготным периодом в полгода. Предельная процентная ставка — не более 14 процентов.