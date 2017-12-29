20:48
0
USD 69.14
EUR 82.54
RUB 1.20
Экономика

Фонд развития выделит $10 миллионов на кредиты для малого бизнеса

Российско-Кыргызский фонд развития выделит $10 миллионов на программу по микрофинансированию малого бизнеса в Кыргызстане. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, правительство запустило программу «Микрофинансирование субъектов малого бизнеса». На ее реализацию и выделит средства РКФР.

Кредиты субъектам малого предпринимательства будут выдаваться финансово-кредитными организациями, отобранными Российско-Кыргызским фондом развития.

Займы можно будет получить на предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, швейной, текстильной и обрабатывающей промышленности.

Кроме того, кредиты смогут получить предприятия, работающие в регионах, преимущественно в сельской местности, и занимающиеся глубокой переработкой отечественного сырья и материалов, а также региональные торгово-логистические компании по заготовке, маркетингу, продвижению и реализации продукции отечественного производства, особенно сельскохозяйственной продукции.

На кредиты могут расчитывать сфера туризма и все отрасли экономики, обеспечивающие производство экологически чистых видов продукции, внедрение современных технологий и выпуск высокотехнологичной продукции.

Предприниматели смогут получить кредиты в национальной валюте на сумму не более 500 тысяч сомов сроком на 24 месяца со льготным периодом в полгода. Предельная процентная ставка — не более 14 процентов.
Ссылка:
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Что делать с «Кыргызнефтегазом»? Мнения экспертов
Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и белорусские компании
Пороговую сумму по инвестсоглашениям могут снизить до $1 миллиона
От незаконного ввоза куриных яиц бюджет теряет не менее 60 миллионов сомов
В Кыргызстане реализовали лишь один проект государственно-частного партнерства
Тотальный контроль. К 2019 году все чиновники Кыргызстана будут под колпаком
«Кумтор» выделяет $50 миллионов на очистные сооружения для озера Иссык-Куль
Сигареты в Кыргызстане подорожают с Нового года
В Нарынской области появится новый логистический центр
В Кыргызстане подорожают пиво и слабоалкогольные напитки. Всему виной акциз
Популярные новости
Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на&nbsp;20-40 процентов Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на 20-40 процентов
Сколько Кыргызстан заработает на&nbsp;экспорте электроэнергии в&nbsp;Узбекистан Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан
Казахстан не&nbsp;откроет свободный ввоз автомобилей из&nbsp;ЕАЭС Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС
Безопасность вложений средств в&nbsp;криптовалюту Нацбанк Кыргызстана не&nbsp;гарантирует Безопасность вложений средств в криптовалюту Нацбанк Кыргызстана не гарантирует
Бизнес
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня
7&nbsp;достижений 2017 года 7 достижений 2017 года
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по&nbsp;рекламе для студентов Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов
График работы офисов&nbsp;О! и&nbsp;магазинов O!Store в&nbsp;праздники График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники