Финансы-2017. Переводы от мигрантов, госдолг и торговые сложности

Уходящий год был в финансовом отношении относительно стабильным. Серьезных скачков курса доллара не было. Зато рос объем переводов от трудовых мигрантов, а вместе с ним и цены. Сложности на кыргызско-казахской границе в октябре-ноябре научили бизнес лучше соблюдать нормы ЕАЭС и вспомнить о торговых партнерах в Узбекистане и Китае.

Дефляции больше не будет

2016 год запомнился Кыргызстану и соседям по Евразийскому экономическому союзу небывалой вещью: в стране по итогам года впервые зафиксировали дефляцию, проще говоря, падение цен. Связано это было с кризисом в экономике. Тогда же эксперты предупредили, что ждать повторения подобного в 2017-м не стоит. И оказались правы. С первых месяцев года цены в Кыргызстане начале расти. Да, резких скачков не было, однако товары медленно, но верно дорожали.

«В начале года на фоне восстановления внутреннего потребления и внешнего спроса наблюдался рост инфляции до 3,8 процента в годовом выражении. В последующем она колебалась в диапазоне от 3,3 до 4,1 процента и на 15 декабря 2017 года составила 3,7 процента», — сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Повышение цен вполне понятно. Это неотъемлемая часть роста экономики. Есть улучшение показателей, люди зарабатывают и тратят больше, цены растут. Но в инфляции этого года стоит отметить пару интересных моментов. Так, практически весь год стабильно дорожали овощи. Рекорды били картофель и капуста. Они дорожали даже летом и осенью, когда созрел урожай.

Второй год подряд в стране напряженка с помидорами. Сложные погодные условия, вредители и болезни привели к тому, что летом 2016 года помидоры пришлось импортировать из России. В этом году овощ был свой, но цены на него кусались. Такая же история и с огурцами.

В августе цена на свежие огурцы доходила до 60-70 сомов. Чуть дешевле, 40-50 сомов, были помидоры. К слову, в декабре, когда овощи выращивают только в теплицах, цены примерно такие же.

Обе столицы Кыргызстана в этом году тоже отличились. Ош весь год лидировал в росте цен, а в Бишкеке инфляции практически не было. Временами цены даже снижались на фоне общего удорожания продуктов и услуг. Ситуация изменилась лишь в ноябре, когда на всей территории страны отметили рост цен на 2,3 процента.







Для обывателя повышение цен всегда зло. А глава Национального банка уверен, что умеренная инфляция позволила НБ КР в течение года поддерживать повышение внутреннего потребления и стимулировать рост экономики.

«Для снижения процентных ставок по кредитам и развития экономики Нацбанк расширил предоставление ресурсов коммерческим банкам посредством кредитных аукционов. Предложено почти 18 миллиардов сомов. Из них коммерческие банки выбрали 4,8 миллиарда сомов. В банковском секторе отмечается увеличение кредитования экономики и снижение процентных ставок. В течение всего года комбанки располагали достаточным уровнем сомовой ликвидности», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

Долги растут, дороги множатся

В последние годы в Кыргызстане просто бум строительства дорог. За последние шесть лет реабилитировали и построили 1,5 тысячи километров трасс. Общая их протяженность в республике составляет 34 тысячи километров.

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Дороги городов и сел составляют 15,1 тысячи километров. Из них 18,6 тысячи — дороги общего пользования. Они находятся на балансе Министерства транспорта и дорог. Протяженность международных коридоров в Кыргызстане — 2 тысячи 654 километра .

Правда, есть одно «но». Практически все дороги, которые мы строим, ложатся тяжким бременем на государство. Собственных средств на реализацию крупных проектов в бюджете нет. Приходится брать взаймы.

За шесть лет (с 2011-го по 2016-й) внешний долг Кыргызстана вырос на $985,8 миллиона сомов. А за десять месяцев 2017 года он увеличился еще на $252,5 миллиона.

Ради того, чтобы и дальше брать в долг, пришлось даже менять законы. С 2017 года Кыргызстан отказался от формулировки, что уровень госдолга не может превышать 60 процентов ВВП. В стране ввели Бюджетный кодекс, в котором прописали формулу допустимого значения долга.

Больше всего сейчас Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая: $1 миллиард 629,13 миллиона. Это 41,2 процента всего внешнего долга страны.

Правда, в этом году внешний долг удалось немного уменьшить. Россия списала Кыргызстану $240 миллионов.

Валютное затишье

Валютные скачки 2015 года и высокий курс доллара начала 2016-го канули в Лету. Весь 2017-й «американец» в Кыргызстане оставался относительно стабильным. Ниже отметки в 67 сомов и выше 69,9 сома он не уходил.

Национальный банк выходил на валютный рынок крайне редко. Бывали затишья в 2-3 месяца. За это время доллар сезонно то дорожал, то дешевел. Но Нацбанк хранил стойкость, считая, что рынок и без его вмешательства сам все отрегулирует.

За весь год Национальный банк пять раз скупал доллары, приобретя $34 миллиона 460 тысяч. Продавал же валюту Нацбанк активнее: за 17 интервенций на рынок выбросили $107 миллионов 150 тысяч. Чистая продажа долларов составила $72 миллиона 690 тысяч.

В Нацбанке не видят причин для беспокойства. Ситуацию на валютном рынке финансисты считают стабильной. И за резервы тоже просят не беспокоиться.

«Ситуация на валютном рынке в течение года оставалась стабильной. В отдельные периоды Национальный банк для сглаживания резких колебаний обменного курса проводил валютные интервенции. На сегодня золотовалютных резервов страны хватит на пять месяцев импорта. Этого достаточно, чтобы поддерживать стабильный обменный курс сома и не допускать резких колебаний», — заключил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Другой показатель, на который стабильно ориентируется отечественная экономика, весь год радовал. Объемы переводов от трудовых мигрантов били все рекорды.

В общей сложности трудовые мигранты за шесть лет отправили в Кыргызстан $11 миллиардов 892,4 миллиона.

Самым скудным оказался 2015 год. Пока чиновники решали, как и на каких условиях Кыргызстану входить в Евразийский экономический союз, мигранты возвращались домой. Страны ЕАЭС начали защищать свои рынки от внешних мигрантов. Работать стало практически невозможно.

В 2016-м ситуация несколько нормализовалась. Но самый большой объем переводов зафиксирован в 2013-м — $2 миллиарда 268,3 миллиона. В уходящем году вполне можно рассчитывать на подобный результат: по итогам десяти месяцев мигранты перевели в Кыргызстан уже $2 миллиарда 83,6 миллиона.

Торговые преграды

Традиционным источником долларов для экономики Кыргызстана являются не только переводы от мигрантов, но и доходы от внешнеторговой деятельности. Кыргызстану удалось наладить докризисные объемы торговли с главными партнерами — Казахстаном и Россией.

«Если посмотреть по внутренней торговле между странами ЕАЭС, то для Кыргызстана цифры достаточно позитивные. В целом рост торговли между Кыргызстаном и странами ЕАЭС более 8 процентов. Объемы экспортных поставок выросли на 23 процента, а импортных — на 3,5 процента. Мы не просто сохраняем традиционные рынки сбыта в нишах ЕАЭС, но и активно выходим на них с новыми видами промышленной продукции и активно находим покупателя», — считает бывший вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

Однако радужную картину испортили сложности на кыргызско-казахской границе. Из-за проблем с прохождением грузов предприниматели вынужденно отменяли поставки. Импортные товары стали дороже как минимум на треть из-за увеличения транспортных расходов.

Еще одним важным уроком стало то, что без хороших отношений с соседями и налаживания отечественной системы сертификации товаров и контроля их прохождения мы можем просто потерять рынки сбыта, которые с таким трудом завоевали.

На сегодня конфликт с Казахстаном исчерпан. Поставки товаров налаживаются. Но чтобы избежать проблем в будущем, чиновникам и бизнесу придется провести колоссальную работу над ошибками.

Конфликт с Казахстаном научил и другому: не класть все яйца в одну корзину. Власти страны заявили, что предпринимателям (да и чиновникам) стоит подумать о налаживании торговых отношений с Узбекистаном.

С соседями Кыргызстан весь год топил лед, который нарос между странами за многие годы. И первые результаты уже есть. В 2018 году узбекский концерн АО «ДжиЭм Узбекистан» планирует начать производство четырех моделей автомобиля Ravon и автобусов Isuzu в Кыргызстане. Заводы появятся в Бишкеке, Оше и Кара-Балте.