Шесть лет президента. Новые дороги Алмазбека Атамбаева

За последние шесть лет в Кыргызстане реабилитировали и заново построили 1,5 тысячи километров дорог. Общая же их протяженность в республике составляет 34 тысячи километров.

Дороги городов и сел занимают 15,1 тысячи километров. Из них 18,6 тысячи километров — общего пользования. Они находятся на балансе Министерства транспорта и дорог. Протяженность международных коридоров по территории Кыргызстана — 2 тысячи 654 километра .

Президент Алмазбек Атамбаев неоднократно подчеркивал, что строительство новых и реабилитация старых дорог — одна из главных задач. Однако важные проекты, инициированные главой государства, умудряются испортить недобросовестным исполнением некоторые чиновники.

Как обходили узбекский анклав

Благодаря инвестициям международных доноров, к настоящему времени обеспечен сквозной проезд по коридору ЦАРЭС-3 автодороги Бишкек — Ош протяженностью 543 километра , ЦАРЭС—2 автодороги Ош — Сарыташ — Иркештам протяженностью 258 километров . Открыто движение по коридору ЦАРЭС—5 автодороги Сарыташ — Карамык протяженностью 136 километров .

Наиболее значимый для Кыргызстана проект — строительство трассы Ош — Баткен — Исфана, обеспечивающей беспрепятственное движение в обход узбекского анклава Сох. Объездную дорогу Пульгон — Бургонду — Баткен начали возводить еще в 2010 году.

От приграничных конфликтов чаще всего страдали жители села Божой, расположенного в юго-восточной части анклава Сох. Неоднократно проезд блокировали, поскольку единственная дорога, которая связывала село с Баткенским районом, проходила через анклав.

Когда подрядчики судятся

Реконструкцию дороги Ош — Исфана планировалось завершить в 2013 году, однако из-за судебных разбирательств между подрядчиками строительство затянулось.

Позже Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности выявила факт нарушения правил охраны и использования недр частной компанией при ремонте автодороги Ош — Иркештам.

Фото Министерства транспорта и дорог КР. Строительство дороги Ош — Баткен — Исфана

Отделом АКС по Ошской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено нарушение правил охраны и использования недр China Road and Bridge Corporation при ремонте автодороги Ош — Иркештам при попустительстве ответственных работников Минтранса.

Без разрешительных документов они добывали песчано-гравийную смесь на притрассовых карьерах в Кара-Суйском районе Ошской области, что привело к порче пашни на площади 10,5 гектара.

Трасса Бишкек — Ош — Иркештам соединяет Кыргызстан с Китаем, а автодорога Сары-Таш — Карамык — с Таджикистаном.

Кроме того, Счетная палата выявила дефекты в дренажной системе автодороги Сары-Таш — Карамык, которые должен был устранить подрядчик. По результатам изучения исполнительной проектно-сметной документации, визуального обследования и выборочных обмеров по участку Ош — Иркештам (123-190-й километры), Сары-Таш — Карамык (0-136-й километры) выявлено нарушений на 650 тысяч сомов.

$400 миллионов под камнепад

В 2014 году завершилось строительство трассы Бишкек — Нарын — Торугарт протяженностью 539 километров , обеспечивающей транзитное движение через республику — от пограничного пункта «Торугарт» на юге до населенного пункта Кордай в Казахстане на севере.

Реконструкция трассы обойдется Кыргызстану в $400 миллионов, не считая процентов по кредитам. Азиатский банк развития выделил $44 миллиона в виде гранта, остальное — кредитные средства, которые придется возвращать через 15 лет.

Фото Министерство транспорта и дорог. Боомское ущелье

В прошлом году проезд через Боомское ущелье был затруднен из-за частых камнепадов. Только за два летних месяца зафиксировали 19 стихийных бедствий, одно из которых унесло жизнь кыргызстанца.

Наиболее сложным назван отрезок со 130-го по 147-й километр в Боомском ущелье. Сложность в том, что трассу расширяли до четырех полос. По техническим параметрам она относится к третьей категории, так как зажата с одной стороны обрывом к реке Чу, с другой — склоном гор, по которому проходит железная дорога. Из-за обильных осадков обнажились камни и начали срываться с высоты. Как назло, в некоторых опасных местах проектировщики не предусмотрели защитные стены.

Смятая визитная карточка

Большие претензии к качеству дороги Бишкек — аэропорт «Манас» после капитального ремонта появились и у водителей, и у чиновников. Трассу государство решило ремонтировать за свой счет. В итоге пришлось повышать аэропортовый сбор с $10 до $15, искать резервы в бюджете. Наскребли около 1 миллиарда сомов.

После открытия одной стороны дороги автолюбители начали жаловаться, что она больше похожа на стиральную доску. Будучи премьер-министром, Сооронбай Жээнбеков за такую дорогу влепил выговор тогдашнему министру транспорта и дорог Замирбеку Айдарову.

Дорогу ремонтировали к юбилейному саммиту СНГ, ждали высокопоставленных гостей, но открыть к сроку так и не успели. А потом и вовсе начали снимать только что уложенный асфальт из-за выявленных недочетов.

В Бишкеке за последние шесть лет построили и реконструировали 164,14 километра дорог. Отремонтированы трассы в новостройках, вокруг Ошского рынка, в восточной части Бишкека.

Теперь из южных микрорайонов можно попасть в «Кок-Джар», а также беспрепятственно выехать за пределы столицы по объездной. В настоящее время за счет грантовых средств КНР ремонтируют 49 улиц общей протяженностью 95 километров .

Во сколько обходятся дороги

Продолжается реабилитация международных коридоров: Бишкек — Ош (фаза IV), Ош — Баткен — Исфана, Исфана — Сулюкта — Худжант, Тараз — Талас — Суусамыр (фаза III), Север — Юг (фазы I, II).

По информации Министерства транспорта и дорог, с 1996 по 2016 год на строительство трасс привлечено $2 миллиарда 521 миллион, из которых только $206 миллионов — гранты, $213 миллионов — софинансирование правительства КР.

За это время построено 3 тысячи 251,9 километра автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, из них 1 тысяча 811 километров трасс международного значения.

Однако, что ни тендер, так скандал, что ни проект, так громкие увольнения чиновников. Помните скандал вокруг дороги Балыкчи — Корумду? А историю с тендером на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта? В первом случае постов лишились министр транспорта и премьер-министр. Во втором без кресла остался опять же глава Минтранса, хотя ответственность за строительство трассы лежала на Группе реализации инвестиционных проектов. Позже, к слову, Министерство транспорта и дорог не продлило договор и с директором ГРИП Кубанычбеком Мамаевым.

Кыргызстан строит десятки километров дорог, закатывая в асфальт миллионы долларов, но, благодаря халатности чиновников, транспортная инфраструктура не улучшается. По ежегодным исследованиям Всемирного экономического форума, Кыргызстан занимает 122-е место в мировом рейтинге качества дорог.

До Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Швейцарии нам пока очень далеко.