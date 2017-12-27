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Экономика

Китай, Кыргызстан и Узбекистан согласуют маршрут железной дороги к апрелю

Детальный маршрут железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистаном будет готов к апрелю 2018 года. Об этом сообщило агентство новостей Podrobno.uz.

«В Ташкенте сегодня прошла трехсторонняя встреча делегаций стран по проекту. Главы делегаций приняли серьезные практические решения, направленные на скорейшую его реализацию, определены четкие сроки. В апреле пройдет следующее заседание. До этого времени стороны окончательно сформируют маршрут дороги», — заявил посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков.

По его словам, стороны договорились, что в августе выработают понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.

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«Важно, что практические шаги заложены именно здесь, в Ташкенте. Сегодняшние итоги встречи можно охарактеризовать известной фразой «Ташкент — город хлебный». Здесь мы приняли очень серьезные решения по проекту», — сказал посол.

Новая железная дорога позволит перевозить грузы из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из самых кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.

По предварительным параметрам проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит около 900 километров, а сроки уменьшатся на 7–8 суток.
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