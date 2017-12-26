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Экономика

Безопасность вложений средств в криптовалюту Нацбанк Кыргызстана не гарантирует

«Национальный банк не может гарантировать безопасность вложений средств кыргызстанцев в криптовалюту», — заявил сегодня на пресс-конференции его председатель Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, официальным платежным средством в Кыргызстане, за который несет ответственность Национальный банк, является только кыргызский сом. Все остальные валюты, эмитентом которых НБ КР не является, нельзя считать надежными.

«Люди могут вкладывать в них средства, но Нацбанк не несет ответственности за их сохранность. Сегодня много мнений по поводу криптовалюты и блокчейна. В том числе есть мнения маститых экономистов, председателей европейских центральных банков о том, что это очередной финансовый пузырь. Мы всегда рекомендуем кыргызстанцам простую систему сбережений: хранить 30 процентов средств в национальной валюте, 30 процентов — в иностранной и еще треть — в золоте», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
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