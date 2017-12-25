19:30
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Экономика

Нацбанк продлил на полгода спецрежим в неработающем 12 лет «Ак Банке»

Постановлением правления Национального банка еще на полгода продлен специальный режим в неработающем с 2005 года «Ак Банке». Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, спецрежим временной администрации в ОАО «Ак Банк» продлен до 23 июня 2018 года. Временным администратором остается Каныш Шаршекеева.

Постановлением правления Национального банка от 26 сентября 2005 года в ОАО «Ак Банк» ввели режим консервации, который преобразовали в специальный режим временной администрации постановлением от 23 июня 2017-го.

Коммерческий «Ак Банк» — преемник ранее обанкротившегося «Кыргыз Крамдсбанка». 1 сентября 2004 года у ОАО отозвали лицензию. Решение принято потому, что «Ак Банк» систематически не выполнял требования законодательства и нормативные требования НБ КР. Банк начал работать в июне 2003-го с ограничениями на некоторые операции, но по итогам года имел более 241 миллиона сомов убытков. За первое полугодие 2004-го убытки составили около 18 миллионов сомов.

Нацбанк дважды инициировал процесс о ликвидации банка, но суд отказывал в удовлетворении требований. В итоге «Ак Банк», у которого давно отозвана лицензия, существует только на бумаге.
Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Срок освобождения от НДС на ввоз банковского оборудования предлагают продлить
Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензию у обменки в Таласе
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан более $2 миллиардов
За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $12,76 миллиона
В Кыргызстане выпустили новые коллекционные монеты
Вторая интервенция за месяц. Нацбанк держит курс доллара на одном уровне
На 990 тысяч сомов оштрафовал обменки Нацбанк Кыргызстана
Нацбанк Кыргызстана вновь продает доллары. Девятый раз за месяц
Сооронбаю Жээнбекову рассказали о колебаниях курса сома
Учетная ставка Нацбанка неизменна из-за низкого уровня инфляции
Популярные новости
Самый большой промышленный рост среди стран ЕАЭС отмечен в&nbsp;Кыргызстане Самый большой промышленный рост среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане
Если повысить тариф на&nbsp;электричество вдвое, он&nbsp;останется самым низким в&nbsp;мире Если повысить тариф на электричество вдвое, он останется самым низким в мире
Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на&nbsp;20-40 процентов Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на 20-40 процентов
Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и&nbsp;белорусские компании Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и белорусские компании
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!