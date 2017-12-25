Нацбанк продлил на полгода спецрежим в неработающем 12 лет «Ак Банке»

Постановлением правления Национального банка еще на полгода продлен специальный режим в неработающем с 2005 года «Ак Банке». Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, спецрежим временной администрации в ОАО «Ак Банк» продлен до 23 июня 2018 года. Временным администратором остается Каныш Шаршекеева.

Постановлением правления Национального банка от 26 сентября 2005 года в ОАО «Ак Банк» ввели режим консервации, который преобразовали в специальный режим временной администрации постановлением от 23 июня 2017-го.

Коммерческий «Ак Банк» — преемник ранее обанкротившегося «Кыргыз Крамдсбанка». 1 сентября 2004 года у ОАО отозвали лицензию. Решение принято потому, что «Ак Банк» систематически не выполнял требования законодательства и нормативные требования НБ КР. Банк начал работать в июне 2003-го с ограничениями на некоторые операции, но по итогам года имел более 241 миллиона сомов убытков. За первое полугодие 2004-го убытки составили около 18 миллионов сомов.

Нацбанк дважды инициировал процесс о ликвидации банка, но суд отказывал в удовлетворении требований. В итоге «Ак Банк», у которого давно отозвана лицензия, существует только на бумаге.