Налоговая служба Кыргызстана с начала 2017 года вернула населению миллиард сомов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с начала 2017 года произвела налогоплательщикам возмещение и возврат суммы превышения НДС в размере 1 миллиарда 68,4 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в том числе экспортерам возвращено 539,9 миллиона сомов, импортерам – 393,2 миллиона сомов, дипломатическим и приравненным к ним представителям – 135,3 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года возмещение и возврат суммы превышения НДС произведены на 92,4 миллиона сомов больше.

Как отмечается, в соответствии с законодательством и установленным порядком возмещение суммы превышения НДС налогоплательщику производится в счет уплаты его пени и налоговых санкций по НДС либо в счет его налогового обязательства по НДС.

Возврат суммы превышения НДС производится в счет уплаты налоговой задолженности по другим видам налогов или выплачивается на банковский счет налогоплательщика. Решение принимается на основе обязательного обследования представленных документов налогоплательщика по вопросу обоснованности образования суммы превышения НДС.