Чего ждать ЕАЭС от председательства в союзе России

Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров рассказал ИА «24.kg», чего ждать странам ЕАЭС от председательства России в союзе.

По его словам, официальная повестка российского председательства в 2018 году еще разрабатывается. Ее будет характеризовать преемственность целей и задач. Они определены в договоре о ЕАЭС, вступившем в силу в 2015 году. Там содержится своего рода дорожная карта по созданию общих рынков.

Следующий на очереди — общий рынок электроэнергии, запуск которого намечен на 2019 год. Значит, в 2018-м будут договоренности и подписание пакета документов по его созданию. Евгений Винокуров

«Вероятно, удастся достичь продвижения в подписании торгово-экономических соглашений с нашими внешнеэкономическими партнерами. Наибольшие шансы на появление в 2018 году имеет зона свободной торговли с Сингапуром», — прокомментировал Евгений Винокуров.

Эксперт уверен, что российское председательство, скорее всего, поднимет новые темы или придаст особый акцент текущим. В их числе совместное развитие транспортных коридоров и транзитного потенциала ЕАЭС на фоне роста грузопотоков из Китая в Европу и обратно по железным дорогам. Для успеха инициативы крайне важно повысить уровень согласованности национальных транспортных политик и скоординировать инвестиции.

Активно обсуждают и различные аспекты гуманитарных отношений: научно-техническое сотрудничество, академическую мобильность, вопросы культуры и молодежной политики.

«Если подводить итоги уходящего года, то в 2017-м подписан пакет документов по Таможенному кодексу. Он вступит в силу 1 января 2018 года. Это новый и прогрессивный документ. Он вводит в таможенное администрирование полностью электронный документооборот, принцип подачи документов в «одно окно», институт уполномоченных экономических операторов и многое другое. В мае начал действовать общий рынок лекарственных средств и медицинских изделий. В течение года продвинулись переговоры по ряду зон свободной торговли и экономическому соглашению с КНР», — заключил Евгений Винокуров.