Ожидания по продаже MegaCom завышенные. К такому заключению пришли аудиторы Счетной палаты, проверив исполнение республиканского бюджета за 2016 год.

По международным оценкам, процесс приватизации мобильных операторов более длительный, и обычно для продажи подобных объектов требуется более двух лет с момента начала кампании по привлечению инвесторов, включая процедуры по заключению договора купли-продажи и получению денежных средств.

Аудиторы считают, что не следовало предусматривать в доходной части бюджета на 2016 год поступления от продажи MegaCom.