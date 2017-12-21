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Экономика

Ожидания по продаже MegaCom завышенные

Ожидания по продаже MegaCom завышенные. К такому заключению пришли аудиторы Счетной палаты, проверив исполнение республиканского бюджета за 2016 год.

По международным оценкам, процесс приватизации мобильных операторов более длительный, и обычно для продажи подобных объектов требуется более двух лет с момента начала кампании по привлечению инвесторов, включая процедуры по заключению договора купли-продажи и получению денежных средств.

Аудиторы считают, что не следовало предусматривать в доходной части бюджета на 2016 год поступления от продажи MegaCom.

ЗАО «Альфа Телеком» неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интерес. Фонд по управлению государственным имуществом напрямую нашел покупателя — россиянку Елену Нагорную. Позже и она отказалась от сделки. 100 процентов акций сотового оператора оценили в 13,5 миллиарда сомов.
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