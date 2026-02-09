16:52
Сокращение аудиторов Счетной палаты. Экономия составит 30 миллионов сомов

На заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты обсудили поправки в конституционный Закон «О Счетной палате Кыргызской Республики». Инициатором документа является президент.

Председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов отметил, что одна из основных норм предлагаемого законопроекта — сокращение количества аудиторов с 9 до 3.

Он отметил, что такое решение связано с указом президента об оптимизации и дебюрократизации.

«На сегодня у нас работает 98 инспекторов, их не хватает на всех аудиторов. Получается, что иногда по полгода проводят аудит в одном ведомстве, потому что мало людей. Мы решили, что пусть лучше с одним аудитором работают по 30-40 инспекторов, чтобы быстро проводили аудиты в госорганах», — сказал Алмазбек Акматов.

По его словам, в случае сокращения количества аудиторов экономия бюджета составит 30 миллионов сомов.

В законопроекте прописано, что Жогорку Кенеш будет избирать одного аудитора по представлению президента, двух — по собственной инициативе. Аудиторы Счетной палаты избираются на пять лет. Одно и то же лицо не может избираться на должность аудитора больше двух сроков подряд.
