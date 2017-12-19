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Экономика

Срок освобождения от НДС на ввоз банковского оборудования предлагают продлить

Национальный банк Кыргызстана предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, которыми продлевается срок освобождения от НДС банковского оборудования. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заместитель председателя НБ КР Нурбек Жениш.

По его словам, на сегодня коммерческие банки не успевают поставить в отдаленные населенные пункты POS-терминалы, банкоматы и другое банковское оборудование. При этом переход на безналичный расчет является одним из направлений программы «Таза коом».

Нацбанк предлагает продлить освобождение от НДС импорта банковского оборудования на пять лет — до 31 декабря 2022 года.

Депутаты обратили внимание на то, что оборудование с каждым годом совершенствуется. Поэтому нет смысла устанавливать какие-то конкретные сроки освобождения от НДС. Депутат Дастан Бекешев попросил НБ КР проработать вопрос, чтобы коммерческие банки ввозили банковское оборудование, которое рассчитано на лиц с ограниченными возможностями здоровья и слабовидящих людей.
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