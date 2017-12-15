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Экономика

В Кыргызстане реализовали лишь один проект государственно-частного партнерства

«На сегодня в Кыргызстане реализован только один проект государственно-частного партнерства — проект по работе клиник, где оказывают услуги гемодиализа», — заявил сегодня на круглом столе, посвященном проектам ГЧП, премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, было много споров о том, насколько хорош действующий закон о ГЧП, и в итоге его решили изменить. Сегодня прорабатывают новый законопроект о государственно-частном партнерстве.

«Со стороны правительства будут приниматься максимальные усилия, чтобы сделать институт ГЧП живым. Мы четко отдаем себе отчет, что без хорошего закона о ГЧП, без хороших шагов инвестиции не придут. Для нас задача номер один — привлечение прямых инвестиций. Мы должны выработать дополнительные механизмы, чтобы инвестору было комфортно заходить на рынок Кыргызстана», — отметил Сапар Исаков.
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