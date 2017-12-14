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Экономика

Кыргызстан рассчитывает сократить импорт сахара

Министерство экономики Кыргызстана отчиталось о сборе урожая сахарной свеклы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площади, засеянные сахарной свеклой, составили 10,6 тысячи гектаров. В 2016 году собрано 638,1 тысячи тонн свеклы, из которой произведено 57,3 тысячи тонн сахара. В этом году сбор достиг 671,5 тысячи тонн свеклы, а сахара произведено 78,5 тысячи тонн.

Средняя розничная цена на сахар за месяц снизилась почти на 1,5 сома. Если в ноябре килограмм сахара-песка стоил 47,48 сома, то в декабре — 46,09 сома.

Более половины сахара ввозится в страну. Однако на складах отечественных сахарных заводов имеется сырье для производства 75 процентов от всей потребности республики в сахаре (в среднем 132,6 тысячи тонн). В результате использования высококачественных семян, введения капельного орошения и запуска в октябре ОАО «Кошой» сахар, необходимый для населения, поставят местные производители. Импорт сахара из других стран сократится, считают в Министерстве экономики.
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