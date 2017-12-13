Кыргызстан должен укрепить отношения с Узбекистаном. Об этом сегодня на круглом столе сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, окружение Кыргызстана изменилось. Были шероховатости с Казахстаном, но отношения урегулированы. Большие изменения произошли с Узбекистаном.

«Если мы работаем в рамках Средней Азии, где Афганистан представляет угрозу, — это одна стратегия. Если мы смотрим с другого ракурса и относимся к Афганистану как к потенциальному рынку — это другая стратегия. Узбекистан открывает перед нами большие перспективы. У них есть заинтересованность по совместному выпуску автомобилей, бытовой техники», — сказал Марс Сариев.

Он добавил, если Кыргызстан будет тесно сотрудничать с Узбекистаном, в республике появится промышленность.

«Совместные предприятия решат вопрос занятости населения, религиозного экстремизма. На регион нужно смотреть шире. Афганистан должен стать зоной мира и процветания. Кыргызстан в этом заинтересован», — отметил Марс Сариев.