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Экономика

Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензию у обменки в Таласе

Национальный банк Кыргызстана отозвал лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой у обменки ОсОО «Тынча Компани» в Таласе. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что решение принято за неисполнение требований Национального банка. Кроме того, владельцы обменного бюро систематически не исполняли требования предупреждений и предписаний Нацбанка. 

Для борьбы с работой без лицензий и нарушение законодательства в сфере обмена валюты Национальный банк активно штрафует обменки. Только в ноябре 2017 года их оштрафовали на 990 тысяч сомов.
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