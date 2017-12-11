Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензию у обменки в Таласе

Национальный банк Кыргызстана отозвал лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой у обменки ОсОО «Тынча Компани» в Таласе. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что решение принято за неисполнение требований Национального банка. Кроме того, владельцы обменного бюро систематически не исполняли требования предупреждений и предписаний Нацбанка.

Для борьбы с работой без лицензий и нарушение законодательства в сфере обмена валюты Национальный банк активно штрафует обменки. Только в ноябре 2017 года их оштрафовали на 990 тысяч сомов.