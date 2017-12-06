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Экономика

Для крупных инвесторов Кыргызстан вводит налоговые льготы

Для крупных инвесторов правительство Кыргызстана вводит налоговые льготы. Об этом на Бишкекском инвестиционном форуме сообщил вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, кабинет министров вводит режим стабилизации для иностранных инвесторов, вкладывающих в экономику Кыргызстана не менее $3 миллионов в течение трех лет.

Режим позволит инвестору в течение 10 лет пользоваться налоговой преференцией в независимости от изменений в налоговом законодательстве.

Вице-премьер также отметил, что снижен размер пороговой суммы инвестиций для получения инвестиционной визы - от $500 тысяч до $145 тысяч, введена новая категория виз, позволяющая членам семьи инвестора беспрепятственно получить визу.

Больше всего иностранный капитал вкладывают в обрабатывающее производство, финансовое посредничество и страхование, а также в профессиональную, научную и техническую деятельность.
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