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Экономика

Вторая интервенция за месяц. Нацбанк держит курс доллара на одном уровне

Национальный банк удерживает курс доллара на одном уровне ценой интервенций. На этой неделе он второй раз за месяц вышел на валютный рынок.

Продано $6,4 миллиона с расчетами на дату сделки и $350 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что с начала месяца НБ КР уже реализовал на рынке $12,7 миллиона. С начала ноября объем интервенций по продаже доллара оценивается в $55,4 миллиона.

Отметим, что уже более недели курс доллара в коммерческих банках практически един. Валюту покупают по 69,6-69,7 сома, а вот продают только по одному курсу — 69,8 сома. Номинальный курс установлен в 69,7431 сома (падение за сутки на 0,01 процента).
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