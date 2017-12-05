Установка трансформатора на Токтогульской ГЭС завершится к 15 декабря

К 15 декабря завершится установка трансформатора на Токтогульской ГЭС. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, в настоящее время полностью заменена кабельная линия, которая в прошлые годы выходила из строя в зимнее время. Установка нового трансформатора завершится через 10 дней.

Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря 2016 года. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя и 23 декабря 2015-го.

В рамках реализации проекта «Реабилитация сектора энергетики», основным компонентом которого является реконструкция Токтогульской ГЭС, устанавливается трансформатор мощностью 425 МВА и весом 260 тонн.