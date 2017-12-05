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Экономика

Рыночная цена ОАО «Электрические станции» — 4 миллиарда сомов

ОАО «Электрические станции» стоит 4 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, Энергохолдинг полноценно начал работать с января 2016 года. 100 процентов активов принадлежит Фонду по управлению государственным имуществом. Уставной капитал — 6 миллиардов сомов.

«Слабые стороны энергетики Кыргызстана — убыточность, низкая эффективность, недостаточная прозрачность, единственный вид генерации. Мы очень зависим от водных ресурсов. Угрозы отрасли — зависимость от тарифов и политизированность», - заявил Айбек Калиев.

«Электрические станции» стоят 4 миллиарда сомов. В компанию входят ТЭЦ Бишкека, каскад Токтогульских ГЭС. В то же время Камбаратинская ГЭС-2 с одним работающим агрегатом стоит 12 миллиардов сомов.

Депутаты Жогорку Кенеша не поняли, почему крупная компания с генерирующими объектами имеет такую низкую рыночную цену. Глава холдинга пообещал объяснить это позже.
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