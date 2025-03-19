ГЭС Кыргызстана: на каких станциях запланирован капитальный ремонт оборудования

ОАО «Электрические станции» утвердило годовой план капитальных, текущих и технических ремонтов ключевых объектов энергетической системы. Комплекс мероприятий направлен на модернизацию оборудования, повышение надежности энергоснабжения и обеспечение бесперебойной работы станций, сообщило ОАО «Электрические станции».

Основные ремонтные работы на объектах:

Токтогульская ГЭС — капитальный ремонт гидроагрегатов, модернизация оборудования и профилактическое техническое обслуживание;

Курпсайская ГЭС — капитальный ремонт, обновление системы управления и модернизация трансформаторного оборудования;

Таш-Кумырская ГЭС — текущий ремонт, устранение неисправностей и профилактическое обслуживание;

Шамалды-Сайская ГЭС — комплексный ремонт, модернизация критически важных компонентов и регулярная диагностика;

Уч-Курганская ГЭС — реконструкция гидроагрегата № 3 с февраля по ноябрь 2025 года, направленная на повышение эффективности станции;

Камбаратинская ГЭС-2 — капитальный ремонт ключевых элементов энергоустановок для обеспечения стабильной работы;

Ат-Башинская ГЭС — комплексное техническое обслуживание и текущие ремонты для бесперебойного функционирования станции.

Ремонтные работы распределили равномерно в течение года с учетом сезонных нагрузок, отметили в пресс-службе. Кроме того, планируется промывка водохранилищ для удаления наносов и повышения эффективности работы ГЭС.