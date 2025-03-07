В 2,4 раза вырос транзит электричества из России в Кыргызстан через Казахстан, сообщает Энергетический совет СНГ.

В январе 2025 года компания «Электрические станции» импортировала у российской «Интер РАО» 34,7 миллиона киловатт-часов. Отмечается, что этот объем на 20,3 миллиона превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Объема в 35 миллионов киловатт-часов хватает на обеспечение всего Кыргызстана в течение примерно полусуток в зимнее время.

Основным фактором, определяющим объем импорта, является пропускная способность электрических сетей Казахстана, уточняется в сообщении.