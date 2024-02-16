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Общество

Сильные морозы. Будут ли свет и тепло в домах кыргызстанцев

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. С 17 по 19 февраля в некоторых регионах страны ожидают резкое понижение температуры.

По прогнозу синоптиков, 17 февраля ночью в Бишкеке ожидается до −8...−10 градусов, временами снег. В субботу и воскресенье будет еще холоднее.

Кыргызстанцы от прогноза не в восторге. И дело не в том, что хочется тепла и солнышка. Люди переживают, что из-за морозов могут остаться без света и тепла. Недавняя авария на ТЭЦ только добавляет переживаний.

Редакция 24.kg узнала у энергетиков, как они готовятся к предстоящим морозам и смогут ли согреть жителей страны.

Система к холодам готова

Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев в разговоре с редакцией отметил, что энергосистема страны готова к предстоящим морозам. Но с учетом случившейся на ТЭЦ Бишкека аварии объект дополнительно утепляют, убирают мусор и утилизируют отходы.

«Я сам каждый день на ТЭЦ. В целом готовность держим. Единственное, мы должны были с 15 февраля 2024 года один энергоблок на Токтогульской ГЭС вывести на реконструкцию. Пришлось перенести, чтобы были резервы мощности», — рассказал Таалайбек Байгазиев.

Чтобы поддержать температуру теплоносителя, у нас резервные котлы есть, один включим дополнительно. 

Таалайбек Байгазиев

«Дальше будем смотреть. Еще резерв есть. Дополнительные меры предпринимаем, чтобы пройти холода без проблем. Весна совсем рядом. Надо только вот эти два-три дня пройти», — заключил он.

Чиновник подчеркнул — энергетики больше всех заинтересованы в безаварийном прохождении зимы. Специалисты всех энергообъектов круглосуточно мониторят оборудование, устанавливают дополнительные дежурства ремонтных бригад, чтобы оперативно устранять неполадки.

Как поживает ТЭЦ Бишкека

Больше всего сейчас нервничают бишкекчане. Слишком свежи в памяти события шестилетней давности. В январе 2018 года в примерно такие же морозы и случилась первая крупная авария на ТЭЦ Бишкека.

В 30-градусный мороз жители Бишкека на пять дней остались без отопления.

Кроме того, всего две недели назад на столичной ТЭЦ снова произошла авария. Тогда большая часть Бишкека осталась без горячей воды, а микрорайоны и без отопления. Благо, на улице было тепло и работу всех систем удалось восстановить оперативно. Однако повторения истории при морозе в −15 градусов никто не хочет.

На столичной теплоэлектроцентрали заверили, что объект работает в штатном режиме и бесперебойно обеспечивает население электроэнергией, теплом и горячей водой. На сегодня общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека 302 мегаватта. В работе девять котлоагрегатов и четыре турбоагрегата.

В связи с предстоящим похолоданием на ТЭЦ Бишкека также приняли меры.

Усилены бригадные службы. С 16 февраля 2024 года организуют дежурства руководителей и начальников цехов. Кроме того, усилили контроль за работой энерго- и теплооборудования, увеличилась интенсивность его обхода и осмотра.

«Принимаются все необходимые меры по недопущению аварийных отключений основного и вспомогательного оборудования. Ремонтные бригады и специальная техника в состоянии повышенной готовности», — рассказали в пресс-службе компании.

Переживать о том, что не хватает топлива, тоже не стоит. На складах ТЭЦ имеется 304,2 тысячи тонн угля и 4,1 тысячи тонн мазута. Этого топлива достаточно для бесперебойной выработки электрической и тепловой энергии.

Осторожнее с обогревателями

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заверили, что их объекты работают штатно. Они все готовы к несению зимних нагрузок. В наличии необходимый аварийный запас оборудования, спецтехника.

Организовано дежурство руководителей и технического персонала, круглосуточно работает кол-центр компании — 105 и 1209.

«В период сильных морозов и перепадов температуры в компании дополнительно усиливается контроль за работой технологического оборудования. Отрабатываются схемы оперативного устранения нештатных ситуаций. Усилены меры по охране энергообъектов», — подчеркнули в НЭСК.

Но не все зависит от энергетиков. Граждане тоже должны понимать, что их действия могут стать причиной отключения электроэнергии. Да-да, сидеть в холоде не хочет никто, и в ход идут обогреватели. Никто не просит мерзнуть и не включать их. Но не надо одновременно подрубать сразу все.

Призываем потребителей не включать одновременно несколько бытовых приборов и бережно относиться к электроэнергии.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 

Дело не в том, что энергии не хватит. Сети могут не выдержать нагрузки. Чтобы снова подключить абонентов к сети, понадобится время.

Насколько в реальности энергетики готовы к морозам, станет ясно совсем скоро. Но все равно не стоит забывать об альтернативных источниках света и тепла и о том, куда звонить при отключении света. Так, на всякий случай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286825/
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