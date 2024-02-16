Сильные морозы. Будут ли свет и тепло в домах кыргызстанцев

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. С 17 по 19 февраля в некоторых регионах страны ожидают резкое понижение температуры.
По прогнозу синоптиков, 17 февраля ночью в Бишкеке ожидается до −8...−10 градусов, временами снег. В субботу и воскресенье будет еще холоднее.
Кыргызстанцы от прогноза не в восторге. И дело не в том, что хочется тепла и солнышка. Люди переживают, что из-за морозов могут остаться без света и тепла. Недавняя авария на ТЭЦ только добавляет переживаний.
Редакция 24.kg узнала у энергетиков, как они готовятся к предстоящим морозам и смогут ли согреть жителей страны.
Система к холодам готоваЗаместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев в разговоре с редакцией отметил, что энергосистема страны готова к предстоящим морозам. Но с учетом случившейся на ТЭЦ Бишкека аварии объект дополнительно утепляют, убирают мусор и утилизируют отходы.
«Я сам каждый день на ТЭЦ. В целом готовность держим. Единственное, мы должны были с 15 февраля 2024 года один энергоблок на Токтогульской ГЭС вывести на реконструкцию. Пришлось перенести, чтобы были резервы мощности», — рассказал Таалайбек Байгазиев.
Чтобы поддержать температуру теплоносителя, у нас резервные котлы есть, один включим дополнительно.Таалайбек Байгазиев
«Дальше будем смотреть. Еще резерв есть. Дополнительные меры предпринимаем, чтобы пройти холода без проблем. Весна совсем рядом. Надо только вот эти два-три дня пройти», — заключил он.
Чиновник подчеркнул — энергетики больше всех заинтересованы в безаварийном прохождении зимы. Специалисты всех энергообъектов круглосуточно мониторят оборудование, устанавливают дополнительные дежурства ремонтных бригад, чтобы оперативно устранять неполадки.
Как поживает ТЭЦ Бишкека
Больше всего сейчас нервничают бишкекчане. Слишком свежи в памяти события шестилетней давности. В январе 2018 года в примерно такие же морозы и случилась первая крупная авария на ТЭЦ Бишкека.
В 30-градусный мороз жители Бишкека на пять дней остались без отопления.
Кроме того, всего две недели назад на столичной ТЭЦ снова произошла авария. Тогда большая часть Бишкека осталась без горячей воды, а микрорайоны и без отопления. Благо, на улице было тепло и работу всех систем удалось восстановить оперативно. Однако повторения истории при морозе в −15 градусов никто не хочет.
На столичной теплоэлектроцентрали заверили, что объект работает в штатном режиме и бесперебойно обеспечивает население электроэнергией, теплом и горячей водой. На сегодня общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека 302 мегаватта. В работе девять котлоагрегатов и четыре турбоагрегата.
В связи с предстоящим похолоданием на ТЭЦ Бишкека также приняли меры.
Усилены бригадные службы. С 16 февраля 2024 года организуют дежурства руководителей и начальников цехов. Кроме того, усилили контроль за работой энерго- и теплооборудования, увеличилась интенсивность его обхода и осмотра.
«Принимаются все необходимые меры по недопущению аварийных отключений основного и вспомогательного оборудования. Ремонтные бригады и специальная техника в состоянии повышенной готовности», — рассказали в пресс-службе компании.
Переживать о том, что не хватает топлива, тоже не стоит. На складах ТЭЦ имеется 304,2 тысячи тонн угля и 4,1 тысячи тонн мазута. Этого топлива достаточно для бесперебойной выработки электрической и тепловой энергии.
Осторожнее с обогревателями
В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заверили, что их объекты работают штатно. Они все готовы к несению зимних нагрузок. В наличии необходимый аварийный запас оборудования, спецтехника.
Организовано дежурство руководителей и технического персонала, круглосуточно работает кол-центр компании — 105 и 1209.
«В период сильных морозов и перепадов температуры в компании дополнительно усиливается контроль за работой технологического оборудования. Отрабатываются схемы оперативного устранения нештатных ситуаций. Усилены меры по охране энергообъектов», — подчеркнули в НЭСК.
Но не все зависит от энергетиков. Граждане тоже должны понимать, что их действия могут стать причиной отключения электроэнергии. Да-да, сидеть в холоде не хочет никто, и в ход идут обогреватели. Никто не просит мерзнуть и не включать их. Но не надо одновременно подрубать сразу все.
Призываем потребителей не включать одновременно несколько бытовых приборов и бережно относиться к электроэнергии.ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Дело не в том, что энергии не хватит. Сети могут не выдержать нагрузки. Чтобы снова подключить абонентов к сети, понадобится время.
Насколько в реальности энергетики готовы к морозам, станет ясно совсем скоро. Но все равно не стоит забывать об альтернативных источниках света и тепла и о том, куда звонить при отключении света. Так, на всякий случай.