На каскаде Таш-Кумырских ГЭС идут ремонтные работы

Каскад Таш-Кумырских ГЭС активно готовится к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

В состав каскада входят Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская и Уч-Курганская ГЭС.

С 13 мая на Таш-Кумырской ГЭС проводятся капитальный ремонт гидроагрегата № 2 и плановый ремонт трансформатора Т-2. На Шамалды-Сайской ГЭС начинаются капитальный ремонт гидроагрегата № 2 и плановый ремонт блочного трансформатора № 2. На Уч-Курганской ГЭС с марта идет модернизация гидроагрегата № 4, а с апреля — капитальный ремонт гидроагрегата № 2.

«Модернизация гидроагрегата № 4 Уч-Курганской ГЭС началась в марте, сейчас реабилитационные работы ведутся по плану. На сегодня проводятся монтажно-демонтажные, а также работы по сборке статора генератора», — рассказали в компании.