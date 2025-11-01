Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов

Кабинет министров освободил от уплаты сборов за таможенные операции при выпуске товаров, связанных с реализацией инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1 тысяча 900 мегаватт.

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина.

Речь идет о проекте, реализуемом в рамках инвестиционного соглашения между кабмином, компанией Sonningdale Limited и ОсОО «РЭЦА», подписанного 25 июля 2025 года.

Как отмечается в документе, такая мера направлена на создание благоприятных условий для инвестиций и ускорение реализации энергетического проекта, который имеет стратегическое значение для страны.