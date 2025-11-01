10:38
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Экономика

Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов

Кабинет министров освободил от уплаты сборов за таможенные операции при выпуске товаров, связанных с реализацией инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1 тысяча 900 мегаватт.

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина.

Речь идет о проекте, реализуемом в рамках инвестиционного соглашения между кабмином, компанией Sonningdale Limited и ОсОО «РЭЦА», подписанного 25 июля 2025 года.

Как отмечается в документе, такая мера направлена на создание благоприятных условий для инвестиций и ускорение реализации энергетического проекта, который имеет стратегическое значение для страны.

 

В селе Кызыл-Орук Иссык-Кульской области реализуется крупный инвестиционный проект по строительству солнечной электростанции мощностью 1 тысяча 900 мегаватт, который станет крупнейшим в Центральной Азии. Инвестором выступает компания RECA LLC (ROX Energy Global) при участии правительства Кыргызстана и иностранной фирмы Sonningdale Limited. Общий объем инвестиций оценивается примерно в $2 миллиарда. Проект направлен на развитие возобновляемой энергетики и обеспечение энергетической независимости республики. Завершение строительства планируется к концу 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349221/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»
В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
В Кара-Суйском районе заложили капсулу на ирригационном объекте
Кабмин обязал директоров детских центров пройти конкурсный отбор
В Кыргызстане предлагают ввести туристский сбор
Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов
Популярные новости
Самозапрет на&nbsp;кредиты вступает в&nbsp;силу с&nbsp;1&nbsp;ноября: как это работает Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Соглашение с&nbsp;КНР: в&nbsp;Кыргызстане построят солнечную электростанцию 250 мегаватт Соглашение с КНР: в Кыргызстане построят солнечную электростанцию 250 мегаватт
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
10:33
Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены...
10:10
Глава кабмина поздравил милиционеров с профессиональным праздником
10:09
В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
10:00
Уголь, смог и переход на газ: главный инженер ТЭЦ рассказал о подготовке к зиме
09:37
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
31 октября, пятница
23:40
YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта
22:45
Ремонт дорог в Оше. Закрывается участок улицы Навои