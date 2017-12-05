Экс-премьер-министр знает, как привлечь богатых туристов из Казахстана

Экс-премьер-министр Темир Сариев знает, как привлечь богатых туристов из Казахстана. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По его словам, соглашение о строительстве автомобильной дороги Алматы — Чолпон-Ата протяженностью 270 километров было подписано еще в 2015 году.

«В 2016 году мы должны были начать строить. Наши казахские партнеры сами выбрали маршрут. Нам предстоит проложить только 1,5 километра трассы и построить один мост. Сегодня, чтобы добраться до Иссык-Куля, казахам нужно преодолеть 500 километров, а если была бы эта дорога, то расстояние сократилось бы в два раза. Сокращение пути приведет к увеличению потока богатых туристов», — сказал Темир Сариев.

По мнению экс-премьера, надо налаживать и прямые авиарейсы с промышленными городами Казахстана. Шымкентом, например.

Многие казахи и узбеки знают Иссык-Куль, они хотят приехать. Но существующие условия не позволяют. Он считает, что президент Сооронбай Жээнбеков и правительство во главе с Сапаром Исаковым должны проработать этот вопрос.

«Есть еще один интересный проект — построить фуникулер из Алматы в Чолпон-Ату. Технология позволяет. Это недешевый проект, но весьма экзотичный. Если мы хотим Иссык-Куль развивать как туристическую зону, конечно», — отметил Темир Сариев.