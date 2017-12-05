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Экономика

Энергетики пришли неподготовленными в Жогорку Кенеш, депутаты их отчитали

Энергетики пришли неподготовленными на заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Председатель комитета Кожобек Рыспаев отчитал чиновников.

Депутаты рассматривают законопроект «Об электроэнергетике», который устанавливает новые правовые основы экономических и технологических отношений в сфере электроэнергетики, определяет основные права и обязанности субъектов при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению, продаже электрической и тепловой энергии, по экспорту и импорту.

По словам Кожобека Рыспаева, энергетики просят принять законопроект, но не внесли предложений. «В письменном виде ничего нет, все на словах. Без этого мы не можем поддержать ваши поправки. По вашей просьбе мы вернули законопроект в режим второго чтения. Если вы не считаетесь с депутатами, не приходите на комитет. Вы новый закон даже не смотрели», — обратился он к присутствующим.

Заместитель главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов отметил, что предложения сформулируют и направят депутатам к концу дня. Глава Энергохолдинга Айбек Калиев попытался объяснить предлагаемые поправки, но депутаты не дали ему возможности выступить.
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