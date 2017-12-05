Энергетики пришли неподготовленными в Жогорку Кенеш, депутаты их отчитали

Энергетики пришли неподготовленными на заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Председатель комитета Кожобек Рыспаев отчитал чиновников.
Депутаты рассматривают законопроект «Об электроэнергетике», который устанавливает новые правовые основы экономических и технологических отношений в сфере электроэнергетики, определяет основные права и обязанности субъектов при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению, продаже электрической и тепловой энергии, по экспорту и импорту.
Заместитель главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов отметил, что предложения сформулируют и направят депутатам к концу дня. Глава Энергохолдинга Айбек Калиев попытался объяснить предлагаемые поправки, но депутаты не дали ему возможности выступить.