Сертификаты лабораторий Кыргызстана действительны на всей территории ЕАЭС

«Сертификаты, выданные аккредитованными в Кыргызстане лабораториями, будут действительны в Казахстане и на всей территории ЕАЭС», — заявил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, информация о том, что кыргызские предприниматели будут проходить сертификацию в Казахстане, не соответствует действительности. Сертификаты, выданные в нашей стране, по-прежнему будут признаваться в других государствах ЕАЭС.

«Даже те компании, которым закрыли доступ на рынок Казахстана по тем или иным причинам, будут проходить повторную проверку у нас в Кыргызстане. Мы будем изучать причины запрета на поставки продукции. Если надо, будет проводиться повторное лабораторное исследование. Но наши сертификаты также будут действительны в Казахстане», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.