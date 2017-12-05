Кыргызстан отзовет жалобы на Казахстан в ЕЭК и ВТО

Кыргызстан приостановит и отзовет жалобы в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, право ЕЭК и ВТО предусматривает отзыв жалоб в случае, если стороны пришли к соглашению. Именно это и произошло в ситуации с Кыргызстаном и Казахстаном после подписания дорожной карты.

«В любом случае важен факт, что Кыргызстан использовал все возможности, чтобы разрешить ситуацию в формате ЕЭК и ВТО. Мы создали прецедент, и это важно», — заявил Толкунбек Абдыгулов.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство не отказывается помогать предпринимателям, понесшим убытки из-за сложностей на границе.

«Я являюсь председателем комиссии по оценке ущерба. Уже проведено два заседания. Отработана методика оценки ущерба. Сейчас Министерство экономики работает с предпринимателями, чтобы оценить ущерб. Что касается мер, которыми правительство будет помогать тем, кто пострадал, то они уже установлены постановлением кабмина. Сейчас идет работа по оценке ущерба», — заключил Толкунбек Абдыгулов.