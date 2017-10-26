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Экономика

Цифровая повестка — как космос, а на повестке дня вопрос с молоком и мясом

«Цифровая повестка — как космос раньше. А на повестке дня — вопрос с молоком и мясом в соседних областях», — заявил белорусский экономист Вячеслав Ярошевич сегодня во время видеомоста по итогам саммита глав правительств Евразийского экономического союза в Ереване.

По его словам, без единого рынка нефти, газа и сырьевых товаров ЕАЭС, несмотря на все краткосрочные и среднесрочные успехи, в долгосрочной перспективе вряд ли можно ожидать успешной работы. Конечно, хорошо, что стороны обсуждают цифровую повестку и другие вопросы, но сейчас нужно решать более насущные задачи.

«С Россией у нас не первый год эти вопросы возникают. Сейчас схожая ситуация у Кыргызстана и Казахстана. Хорошо, что есть возможность решать проблемы в конструктивном диалоге, а не в в рамках конфронтации. Мы должны делать все заранее, заблаговременно и пользоваться достоверными данными. А здесь большая проблема. До сих пор экономическая и торговая статистика не отработана в ЕАЭС до конца. Должна появиться своя альтернатива Евростату. Ведь именно статистика сможет показать пробелы. Начинать цифровую экономику надо со статистики. Иначем мы не будем видеть проблем и не сможем их решать в нужное время», — уверен эксперт.
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