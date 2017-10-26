Страны ЕАЭС создадут орган по расследованию авиационных происшествий

По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое прошло накануне, 25 октября, в Ереване (Армения), подписаны следующие документы:

1. О порядке проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки.

2. О ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

3. О плане мероприятий («дорожной карте») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018–2019 годы.

4. О результатах согласования проекта постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам естественных монополий в портах».

5. О дополнительном комплексе мер по контролю за перемещением товаров, в отношении которых РФ в одностороннем порядке применяет специальные экономические меры.

6. Об анализе ситуации, складывающейся на рынках сахара государств — членов союза.

7. О ходе работы по созданию органа по расследованию авиационных происшествий.

8. О проекте Соглашения о судоходстве.

9. О некоторых вопросах формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

10. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики на 2018—2020 годы.

11. О проекте Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации.

12. О проведении выставочного форума «Евразийская неделя» в 2018–2020 годах.

13. О подписании Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС.

14. О представителе от Кыргызстана в Совете Евразийской экономической комиссии.

15. О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Вместе с тем члены межправсовета ЕАЭС поручили правительствам стран интеграционного объединения ускорить ратификацию Соглашения по предоставлению специфических субсидий промышленным предприятиям.