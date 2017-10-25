На ТЭЦ Бишкека начали сжигать уголь из госматрезерва

На ТЭЦ Бишкека начали сжигать уголь из государственного материального резерва. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

«Использование угля из госматрезерва связано только с тем, что уголь, находящийся там, лежит долгое время и его необходимо сжечь, пока он не потерял качественные характеристики. Постановление правительства КР об этом подписано 22 июня 2017 года. Дефицита угля на ТЭЦ Бишкека нет. Работа ведется в штатном режиме», — пояснили в компании.

Напомним, ранее Казахстан предложил ограничить экспорт угля на период подготовки к отопительному периоду.

«Электрические станции» уверяют, что проблем с поставками нет. Последняя партия казахстанского топлива поступила 19 октября. Всего на складах ТЭЦ Бишкека имеется 257 тысяч 579 тонн как местного, так и импортного топлива. Средний расход в сутки — 2,7 тысячи тонн.