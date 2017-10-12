Налоговики выявили занижение налогов на 57,7 миллиона сомов

Государственная налоговая служба Кыргызстана за 9 месяцев 2017 года по итогам налоговых проверок по подозрению субъектов в лжепредпринимательстве выявила 14 фактов нарушений.

В результате проверок установлено занижение сумм налогов на 57,7 миллиона сомов.

Так, по субъектам предпринимательства, имевшим взаимоотношения с ОсОО «Пульт-Строй», которое признали лжекомпанией, провели 19 проверок. По их результатам исключены из зачета суммы НДС на 9,6 миллиона сомов.

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Пульт-Строй» руководит Ринат Байкараев. Фирма занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах.