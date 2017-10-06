Liglass Trading спонсировала чешскую «Партию прав граждан — земановцы». Об этом сообщило издание Lidovky.

В прошлом году Liglass Trading пожертвовала 200 тысяч чешских крон партии. Тогда же начальник Канцелярии президента Чехии Вратислав Мынарж рекомендовал компанию Кыргызстану. Информация о пожертвовании содержится в Годовом отчете партии.

По данным издания, Вратислав Мынарж возглавлял партию с 2010 по 2013 год. Почетным председателем является президент Чехии Милош Земан.

Напомним, правительство Кыргызстана расторгло соглашение с Liglass Trading. Компания намерена подать иск в международные суды.