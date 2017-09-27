Как и с кем судился Кыргызстан

Правительство Кыргызстана заявило, что расторгает соглашение с чешской компанией Liglass Trading на строительство малых ГЭС и двух станций Верхненарынского каскада. В ответ чехи пригрозили нам международным арбитражем.

ИА «24.kg» решило вспомнить, с кем, когда и почему судился Кыргызстан.

Такой проблемный MegaCom

Главной новостью этой недели стал факт, что наконец появился покупатель на компанию MegaCom. Сотового оператора решила купить гражданка России Елена Нагорная. Никаких подробностей о смелой бизнес-леди и ее успешном предпринимательском опыте пока нет.

Интересно другое. Таинственная Елена Нагорная, покупая крупнейшего в Кыргызстане игрока рынка сотовой связи, добровольно приобретает и все его, MegaComa, судебные тяжбы. А таковых судебных разбирательств как минимум десяток. По крайней мере, такие данные дает Фонд по управлению государственным имуществом.

Потенциальный владелец компании полностью несет риски по следующим разбирательствам:

— иск Министерства государственного имущества КР о признании недействительными договоров купли-продажи акций ЗАО «Альфа Телеком»;

— иск ОАО «РТК-Лизинг» и ОсОО «БиМоКом Лтд.» о признании недействительными публичных торгов по реализации имущества, договоров купли-продажи и изъятия имущества (телекоммуникационного оборудования и торговой марки MegaCom) у ЗАО «Альфа Телеком» в пользу ОсОО «БиМоКом Лтд»;

— иск ЗАО «Альфа Телеком» о признании права собственности на имущество (телекоммуникационное оборудование и торговую марку MegaCom);

— иск компании CJK HANDELS-UND BETEILIGUNGSVERWALTUNGS Gmbh (Австрия) о взыскании с «Альфа Телекома» задолженности по кредитным договорам, заключенным между ЗАО и компанией «Брасфорт Лимитед» (Белиз);

— иск ЗАО «Альфа Телеком» о признании недействительным договора уступки прав требования, заключенного между «Брасфорт Лимитед» и CJK HANDELS-UND BETEILIGUNGSVERWALTUNGS Gmbh;

— иск Генеральной прокуратуры КР о признании недействительными кредитных договоров, заключенных между ЗАО «Альфа Телеком» и компанией «Брасфорт Лимитед», и изъятия сумм кредитов в бюджет КР;

— уголовное дело по рейдерскому захвату имущества ОсОО «БиМоКом Лтд.», расследуемое Генеральной прокуратурой по заявлению «Пенвелл Бизнес Лимитед»;

— уголовное дело по легализации преступных доходов, связанных с кредитами компании «Брасфорт Лимитед», расследуемое Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями по заявлению Счетной палаты;

— уголовное дело в отношении Ульяны Пак о незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, связанных с кредитами компании «Брасфорт Лимитед», расследуемое Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями;

— декрет № 44 временного правительства КР от 20 мая 2010 года «О национализации компании MegaCom».

Совсем недавно стало также известно, что компания Penwell, являющаяся прежним инвестором и кредитором MegaCom, заявляет об истребовании компенсации размером $200 миллионов в инвестиционном споре с Кыргызстаном. Юридическая фирма HoganLovells от имени компании Penwell подала в Стокгольме уведомление об арбитраже против нашей страны. Правительство Кыргызстана подтвердило наличие спора с Penwell.

Кто кому должен?

1. К громким судебным процессам Кыргызстану не привыкать. Так, в суд на Кыргызстан подавал экс-владелец «Манас Банка» Валерий Белоконь. 24 октября 2014 года Международный арбитражный суд в Париже (Франция) обязал правительство Кыргызстана выплатить владельцу ЗАО «Манас Банк» Валерию Белоконю $16,5 миллиона.

Позже Кыргызстан подал апелляцию, и суд встал на сторону республики. Валерий Белоконь, к слову, до сих пор настаивает на том, что Кыргызстан должен выплатить ему положенные деньги.

2. 30 июня 2014 года арбитраж при Московской Торгово-промышленной палате (МТПП) обязал КР выплатить $118 миллионов канадской горнодобывающей компании Stans Energy из-за аннулирования лицензии на месторождения Кутессай-II и Калесай. Спор не урегулирован до сих пор. Месторождения редкоземельных металлов выставлены на торги. Новый владелец будет сам разбираться со всеми исками.

3. Ранее, 13 ноября 2013-го, тот же арбитраж обязал Кыргызстан выплатить $23 миллиона по иску гражданина Кореи Ли Джон Бэка и ОсОО «Центральноазиатская корпорация по развитию СЭЗ».

4. Подавала на нас в суд и турецкая компания Sistem Muhendislik Insaat Sanayive Ticaret A.S. (бывшие владельцы отеля «Пинара Бишкек», ныне «Ак-Кеме»). По их заявлению арестовывались акции Кыргызстана в Centerra Gold Inc. на сумму $11,4 миллиона.

5. В городе Гааге (Нидерланды) рассматривался иск бывшего акционера ОАО «АзияУниверсалБанк» Михаила Наделя, требования по которому составляют $260 миллионов. Позже суд не удовлетворил его требования.

6. В Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) рассматривался иск Consolidated Exploration Holdings (акционеры ЗАО «Джеруй алтын») на $548 миллионов. Спор удалось урегулировать новым владельцам лицензии на разработку «Джеруя». Они договорился с казахским холдингом Visor, и тот отозвал исковые требования к Кыргызстану.

История с попытками арестовать и забрать акции Кыргызстана в «Центерре» завершилась лишь к концу прошлого года. В июле 2016 года Высший суд Онтарио (Канада) не удовлетворил четыре иска о взыскании на акции ОАО «Кыргызалтын» в «Центерре». Речь идет об исках Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя.

Золотые суды

Канадская компания «Центерра» тоже неоднократно становилась предметом споров и судебных разбирательств. Из последних событий прошлого года: в конце апреля 2016 года в офисе «Кумтор Голд компани» в Бишкеке прошли обыски.

Работала межведомственная следственная группа в составе Генеральной прокуратуры, ГКНБ, МВД и ГСБЭП. Обыски проводили в рамках возбужденного уголовного дела по фактам финансовых нарушений в ЗАО «Кумтор Голд компани», связанных с незаконным выводом средств и активов компании. Следователи изъяли всю документацию, связанную с делом. Обыск проходил почти четыре часа.

На следующий день компания «Центерра» (КР принадлежит 32,1 процента акций), чьей «дочкой» является «Кумтор Голд компани» (КГК), заявила о возможных судебных разбирательствах с правительством Кыргызстана в международном арбитраже из-за действий правоохранительных органов.

Позже посыпались судебные иски в местные суды за нарушение экологического законодательства. В итоге суд обязал «Кумтор Голд компани» выплатить еще 350,3 миллиона сомов за ущерб экологии. В ответ «Центерра» пригрозила международным арбитражем за отказ исполнять договоры. Споры тянулись целый год.

Однако в итоге стороны пришли к согласию. Между правительством и «Кумтор Голд компании» подписали новое соглашение по Кумтору, касающееся экологической составляющей проекта.

Впереди у Кыргызстана маячит иск в международный арбитраж от «Русгидро». И если конфликт с Liglass Trading не уладят, то мы можем получить сразу два иска от инвесторов по одному проекту.