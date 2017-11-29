Скандал с Liglass научил правительство Кыргызстана бояться

«После скандала с Liglass, конечно, мы боимся. Надо тщательно рассматривать компании», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

На заседании экс-торага Чыныбай Турсунбеков поинтересовался, есть ли желающие строить Верхненарынский каскад ГЭС. А заодно и рассказал, что предлагал кабмину компанию, которая готова была построить станцию. Но правительство выбрало другого инвестора, с которым «ничего не получилось».

«Мы поднимет отчет и рассмотрим указанную компанию. Сейчас есть несколько заинтересованных инвесторов. Мы их тщательно изучаем. Там есть и еще одна проблема. Все инвесторы просят установить тариф не ниже 8 центов (5,6 сома по курсу НБ КР на 29 ноября 2017 года). Иначе они не покроют расходы», — подчеркнул Сапар Исаков.