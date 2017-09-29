MegaCom готовы продать Елене Нагорной без гарантийного взноса в $1 миллион. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры. По международной практике, они по таким крупным сделкам могут длиться от 3 до 6 месяцев. Сама Елена Нагорная вернулась в Москву. Договор передали на изучение крупной юридической компании в Швейцарии.

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Более того, Елена Нагорная намерена застраховать сделку по MegaCom в Швейцарии. «По условиям прямой продажи не требуется внесение гарантийного взноса. Если бы был аукцион, тогда взнос необходим, а так нет. Мы и представители Нагорной об этом прекрасно знаем. Да и ничего этот $1 миллион не решит. Она готова после подписания договора оплатить полную стоимость», — пояснил Болсунбек Казаков.

Напомним, члены комиссии, в частности депутаты Жогорку Кенеша, предложили Елене Нагорной заплатить $1 миллион в качестве залога, гарантирующего покупку MegaCom.