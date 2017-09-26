Кыргызстан в ЕАЭС: путь на север

В 2017 году Кыргызстан председательствовал в Евразийском экономическом союзе. Сегодня чиновники и эксперты подвели итоги и рассказали о планах на будущее.

ВВП растет, инфляция снижается

Основной задачей в рамках председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызстан считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами. Об этом сообщил сегодня на круглом столе первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

Приоритетными направлениями остаются активизация инвестиционной политики, подписание договора о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей, принятие стратегии формирования цифрового пространства, промышленное сотрудничество, либерализация рынка услуг, а также разработка концепции формирования общего финансового рынка.

По итогам I полугодия уровень инфляции в странах ЕАЭС составил 3,5-3,7 процента, а в Кыргызстане — 2,8 процента. При этом экономический рост восстановился во всех странах союза ЕАЭС, в результате улучшилась торговля.

«Евразийское экономическое пространство сейчас охватывает новые торгово-инвестиционные маршруты, формирующие глобальную экономическую архитектуру с новыми финансовыми и торговыми центрами, среди которых, несомненно, должен быть и Евразийский союз. Это наша ключевая цель, — считает Толкунбек Абдыгулов. — Соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом открывает новые перспективы для работы с большим Азиатско-Тихоокеанским регионом, насчитывающим более 600 миллионов жителей».

Ожидается, что реализация положений этого соглашения позволит к 2020 году увеличить товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом до $8-10 миллиардов с существующих $4 миллиардов. Рассматривается возможность создания зон свободной торговли с Ираном, Египтом, Израилем, Индонезией, Сингапуром, Тунисом, Сербией, Индией.

Ситуация, связанная с ускоренным экономическим развитием наших стран, обусловливает необходимость объединить усилия для расширения торгово-экономических связей с Китаем. Толкунбек Абдыгулов

«Соглашение будет охватывать таможенное и отраслевое сотрудничество, электронную торговлю, техническое регулирование, конкурентную политику, защиту интеллектуальной собственности, внутреннего рынка, госзакупок. Планируется не просто сформулировать торговые правила на уровне ВТО, но заложить основу для применения наиболее современных, прогрессивных стандартов торгового регулирования», — пояснил Толкунбек Абдыгулов.

В 2018 году вступит в силу Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Граждане Кыргызстана получат возможность формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах союза. Документ предусматривает решение вопроса по экспорту пенсий и учету стажа работы, полученному в другом государстве ЕАЭС.

Перспективы для нового рынка

Эксперт Семен Уралов сделал анализ, который показал перспективы для Кыргызстана на 2018-2020 годы. По структуре ВВП почти 50 процентов занимают услуги. Это неиспользованный потенциал. Несмотря на большую трудовую миграцию, в стране остаются неохваченные трудовые ресурсы, которые можно использовать.

Темпы прироста импорта коньяка в России за 2016-2017 годы — 133 процента. Замороженные продукты поставляются из Беларуси, Сербии и Китая. Для Кыргызстана главная задача — не поиск инвесторов, а превращение в экспортно ориентированное государство.

Кыргызстан поставил в Россию молочную продукцию на $4,2 миллиона. А Германия — в два раза больше, хотя и не входит в ЕАЭС. «Это все ваши деньги. Посмотрите на Беларусь. Она поставила молочной продукции на $488,8 миллиона, а в стране 10 миллионов граждан. С Кыргызстаном она на равных условиях. Это только по одной товарной позиции. Это недоиспользованный потенциал Кыргызстана и тех людей, которые задействованы в сфере услуг», — сказал Семен Уралов.

Если провести анализ по всем товарным группам, то выяснится, что Кыргызстану есть что предложить членам союза. Но необходимо определить рынки сбыта. По мнению эксперта, республика должна ориентироваться на Урал, Сибирь и Север, а не распыляться на Москву. Именно в этих регионах не хватает продовольствия, готовой одежды и алкоголя.

«Поставлять необходимо замороженные овощи и фрукты, так как мы имеем дело с северным регионом, где полгода вообще есть нечего. На севере не хватает соков. Особое внимание необходимо уделить поставкам меда, орехов и конины. Например, в Норильске килограмм картофеля стоит $10. Россия переходит на переформирование армии, поэтому появляется потребность в спецодежде. Кыргызстан может участвовать в государственных закупках. Не стоит бояться и высококачественного копирования, чем успешно занимается Китай», — отметил он.

Очевидно, что Узбекистан не войдет в Евразийский экономический союз, но произведенную в республике продукцию можно поставлять через Кыргызстан. Казахстан уже претендует на роль перепродавца. Тот, кто первым освоит нишу, получит огромную прибыль. Учитывая визиты нового президента, налаживание контактов, Кыргызстану сделать это несложно.

Обязательно надо создавать бренды для российского рынка. В качестве примера Семен Уралов привел батончики «Той талкан». Но для российского потребителя это название ни о чем не говорит, а вот при правильной подаче они будут пользоваться спросом. Но и тут уже преуспел Казахстан...

Угрозы безопасности

Перспектив у Кыргызстана более чем достаточно. Но, по мнению депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной, любая экономическая зона должна быть защищена. ЕАЭС — это единственное объединение, которое может развиваться автономно. Однако члены союза подвержены угрозам терроризма и экстремизма. Их проявления постоянно растут. Боевики получают террористический опыт, возвращаются на родину и могут дестабилизировать ситуацию в ЕАЭС.

Открытой войны не будет, но изнутри подорвать ситуацию могут. Это уже происходит. Идет успешная информационная война, пока мы делаем попытки их остановить. Ирина Карамушкина

«Есть группы «Кыргызстан против ЕАЭС». Их участники объявили войну объединению. Для Кыргызстана это опасность. Некоторые потеряли уверенность. Из социальных сетей она вышла на улицу. Дай им оружие, и они начнут войну. Отряды боевиков — граждане наших республик. Вербовка направлена на трудовых мигрантов», — уверена депутат.

Более того, преподаватели вузов ведут агитацию против ЕАЭС. Экономика экономикой, но не стоит закрывать глаза и на эти угрозы, считает парламентарий.