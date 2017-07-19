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Экономика

Компании и банки ЕАЭС готовы увеличить объемы расчетов в национальных валютах

Компании и банки Евразийского экономического союза готовы увеличить объемы расчетов в национальных валютах. Таковы результаты исследования, проведенного Евразийской экономической комиссией.

Директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Тоты Калиаскарова сообщила, что 75,6 процента платежей за экспорт при взаимной торговле товарами в рамках ЕАЭС бизнес осуществляет в национальных валютах. Данные получены в ходе опроса предприятий и банков по использованию валют государств ЕАЭС в трансграничных операциях на территории союза. Большинство участников опроса отметило отсутствие значимых административных и регулятивных барьеров при осуществлении расчетов в национальных валютах.

Среди важнейших мотивов их использования в расчетах — значимость и привлекательность общего рынка товаров и услуг, сложившаяся структура торговых отношений и практика ценообразования.

«Расширение использования национальных валют зависит от динамики интеграционных процессов, прежде всего развития взаимной торговли», — сделала вывод Тоты Калиаскарова.

Для увеличения объемов расчетов в нацвалютах отмечена необходимость дальнейшей либерализации взаимного доступа на местные валютные рынки, усиления взаимодействия между национальными регуляторами, более широкого использования инструментов страхования валютных рисков, обеспечения взаимных котировок национальных валют.

В ЕЭК уверены, что формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС откроет возможности для дальнейшей интернационализации национальных валют государств-членов ЕАЭС.
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