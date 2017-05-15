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Экономика

Не все предприниматели Кыргызстана умеют работать с инвестициями

Не все предприниматели Кыргызстана умеют работать с инвестициями. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявили представители Делового союза Евразии.

По словам Виктории Кологривовой, львиная доля бизнеса в КР находится в тени. «Основные инвестиции к нам идут из Италии, Австрии, России и Венгрии. Но недавно мы столкнулись с такой проблемой, как таможня. Когда перевозили такой нежный товар, как клубника. Нет холодильников для хранения, на таможне нас продержали восемь часов», — рассказала Виктория Кологривова.

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Еще один представитель Делового союза Ольга Осетрова рассказала об инициативе выращивания кроликов для Китая по российским технологиям. Она отметила, что китайцы скупают все.

«Но мы опять столкнулись с разрозненностью фермерских хозяйств, поэтому и не можем обеспечить необходимый объем. Наши партнеры готовы со стороны России вкладывать до 90 процентов, но 10 процентов все-таки должны быть кыргызстанские инвестиции, чтобы мы могли быть соучредителями. В общем, нам надо объединить мелкие хозяйства, чтобы давать до ста тонн мяса кроликов в месяц», — отметила Ольга Осетрова.

Спикеры добавили, что в развитии сельского хозяйства, в инвестировании в него заинтересованы и венгры.

«Направления разные — овощебазы, фруктовые базы, бойни. Словом, переработка и хранение. Венгры готовы помочь», — подчеркнула Виктория Кологривова, отметив, что членам союза интересен рынок Китая, так как в Россию все равно можно попасть только через Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51699/
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