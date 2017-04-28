Курс доллара в Кыргызстане вновь приближается к отметке 68 сомов

Курс доллара в Кыргызстане после двухнедельного падения отыгрывает позиции и приближается к отметке 68 сомов. За сутки «американец» подорожал еще на 30 тыйынов.

С начала недели американская валюта выросла в цене на 80 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 67,3–67,5, а продают по 67,7–67,8 сома. Номинальный курс — 67,2425 сома (рост за сутки — 0,16 процента).

Отметим, на этой неделе НБ КР в третий раз в апреле вышел на валютный рынок с интервенцией по покупке долларов. Всего с начала месяца он купил $16 миллионов 160 тысяч. В Национальном банке связали падение валюты с ростом числа денежных переводов от мигрантов.