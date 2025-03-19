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Бизнес

Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?

С середины марта рубль демонстрирует уверенный рост: курс с 90 рублей за доллар 10 марта опустился до 82 рублей к 18 марта. Об этом сообщает издание Economist.kg.

Изменение почти на 10 процентов неизбежно сказывается на стоимости импорта из России, который играет важную роль в экономике Кыргызстана.

РФ остается вторым по величине торговым партнером нашей страны после Китая. По данным Национального статистического комитета, в 2024 году объем импорта из России составил $2,5 миллиарда. Кыргызстан особенно зависим от российских товаров в ключевых отраслях: около 95 процентов потребляемых горюче-смазочных материалов (бензин, дизель, газ) поставляется оттуда. Кроме того, значительную долю импорта составляют продовольственные товары, медикаменты, удобрения, древесина, зерно и бытовая техника.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, укрепление рубля связано со снижением импорта Россией, а также с притоком зарубежного капитала на внутренний рынок страны в условиях меняющейся геополитической ситуации.

Рост курса рубля продолжается уже третий месяц подряд, и это неизбежно сказывается на стоимости товаров в Кыргызстане. В первую очередь изменения могут отразиться на ценах топлива на АЗС, медикаментов в аптеках, продуктов питания в магазинах и бытовой техники. Также удорожание импорта затронет сельскохозяйственный сектор, где многие предприятия зависят от российских удобрений и техники.

Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но важно учитывать эти изменения при планировании закупок и потребительских расходов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323298/
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