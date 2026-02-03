Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль

Власти России планируют ввести ограничения на вывоз наличных рублей и золота в слитках с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил «Интерфакс».
По его данным, проект президентского указа подготовило Министерство финансов в рамках плана по «обелению» экономики и борьбе с выводом капитала.
Согласно документу, физическим лицам запретят вывозить в страны ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч по текущему курсу.
Исключение составят международные аэропорты, однако в этом случае граждане обязаны подать уведомление в таможенные органы. В документе придется указать источник происхождения средств и цели их использования.
Если сумма превысит эквивалент $100 тысяч, таможня потребует официальные документы, подтверждающие легальность денег.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) порог беспошлинного вывоза не предусмотрен. Они смогут перемещать любые суммы наличных рублей только через международные аэропорты при обязательном уведомлении регуляторов.
Ограничения затронут и рынок драгметаллов. Физлицам запретят вывозить золотые слитки общим весом более 100 граммов.
Свободный вывоз разрешат только через крупнейшие аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорт Владивостока) при наличии специального разрешения от пробирной палаты.
Новые требования не распространяются на кредитные организации.
С марта 2022 года в России уже действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты свыше $10 тысяч.
Евразийский экономический союз — это региональная международная организация. Основная ее цель — создание общего рынка, где товары, услуги, деньги и рабочая сила могут свободно перемещаться между участниками. В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.