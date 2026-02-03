17:47
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Экономика

Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль

Власти России планируют ввести ограничения на вывоз наличных рублей и золота в слитках с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его данным, проект президентского указа подготовило Министерство финансов в рамках плана по «обелению» экономики и борьбе с выводом капитала.

Согласно документу, физическим лицам запретят вывозить в страны ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч по текущему курсу.

Исключение составят международные аэропорты, однако в этом случае граждане обязаны подать уведомление в таможенные органы. В документе придется указать источник происхождения средств и цели их использования.

Если сумма превысит эквивалент $100 тысяч, таможня потребует официальные документы, подтверждающие легальность денег.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) порог беспошлинного вывоза не предусмотрен. Они смогут перемещать любые суммы наличных рублей только через международные аэропорты при обязательном уведомлении регуляторов.

Ограничения затронут и рынок драгметаллов. Физлицам запретят вывозить золотые слитки общим весом более 100 граммов.

Свободный вывоз разрешат только через крупнейшие аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорт Владивостока) при наличии специального разрешения от пробирной палаты.

Новые требования не распространяются на кредитные организации.

С марта 2022 года в России уже действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты свыше $10 тысяч.

  • Евразийский экономический союз — это региональная международная организация. Основная ее цель — создание общего рынка, где товары, услуги, деньги и рабочая сила могут свободно перемещаться между участниками. В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360426/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Льготы от ЕАЭС. КР не будет платить таможенные пошлины по мясу, сахару и фруктам
Кабмин выносит на обсуждение новые строгие нормы контроля пищевой продукции
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме
Кабмин утвердил новые правила распределения тарифных квот на импорт мяса
Новые требования к сертификации: кабмин меняет порядок регистрации деклараций
Кыргызстан обновил порядок конкурсного отбора кадров для ЕЭК
В КР прибавилось 14 тысяч 669 новых жителей, а уехали всего 3 тысячи 461
Грузы с нарушением фитосанитарных требований ЕАЭС не допустят в Кыргызстан
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
17:32
Стартовал набор волонтеров на VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане Стартовал набор волонтеров на VI Всемирные игры кочевни...
17:22
В центре Бишкека построят 25-этажный бизнес-центр с вертолетной площадкой
17:19
На кыргызско-казахстанской границе опять затор из фур
17:07
Адылбек Касымалиев обсудил в ОАЭ цифровизацию правоохранительных органов
17:03
Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль