Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль

Власти России планируют ввести ограничения на вывоз наличных рублей и золота в слитках с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его данным, проект президентского указа подготовило Министерство финансов в рамках плана по «обелению» экономики и борьбе с выводом капитала.

Согласно документу, физическим лицам запретят вывозить в страны ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч по текущему курсу.

Исключение составят международные аэропорты, однако в этом случае граждане обязаны подать уведомление в таможенные органы. В документе придется указать источник происхождения средств и цели их использования.

Если сумма превысит эквивалент $100 тысяч, таможня потребует официальные документы, подтверждающие легальность денег.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) порог беспошлинного вывоза не предусмотрен. Они смогут перемещать любые суммы наличных рублей только через международные аэропорты при обязательном уведомлении регуляторов.

Ограничения затронут и рынок драгметаллов. Физлицам запретят вывозить золотые слитки общим весом более 100 граммов.

Свободный вывоз разрешат только через крупнейшие аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорт Владивостока) при наличии специального разрешения от пробирной палаты.

Новые требования не распространяются на кредитные организации.

С марта 2022 года в России уже действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты свыше $10 тысяч.