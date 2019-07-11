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Общество

На пункте пропуска «Ак-Тилек» устанавливают систему взвешивания грузовиков

На пункте весогабаритного контроля «Ак-Тилек» устанавливают систему динамического взвешивания осевых нагрузок и измерения габаритов грузовых транспортных средств «Бетамонт». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

По его данным, аналог «Безопасного города» для грузовых автомобилей для измерения весогабаритных параметров работает на постах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Кемин», а также на юге республики.

Эта система предназначена для динамического взвешивания осевых нагрузок и измерения габаритов грузовых транспортных средств путем видеофиксации в онлайн-режиме с распознаванием государственных номерных знаков авто.

Напомним, что Минтранс провел тендер на закупку оборудования весогабаритных измерений без человеческого фактора, который финансируется Всемирным банком. Его выиграла компания «Бетамонт» из Словакии, которая имеет большой опыт внедрения этой системы в европейских странах.

«В рамках этого же проекта установлено аналогичное оборудование, которое в тестовом режиме работает на дополнительных пропускных пунктах юга республики — «Каратай», «Жаны-Арык» и «Кок-Тала». На КПП «Ак-Тилек» и «Чалдовар» в Чуйской области идут работы по установке комплексов. Системы присоединены к «Тундук». Обмен информацией с Государственной таможенной и Государственной налоговой службами и Соцфондом идет в автоматическом режиме», — рассказали в ведомстве.
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