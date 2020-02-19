12:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат раскритиковал Минтранс за плохие дороги и отсутствие инициативы

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос внесении изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».

Нардеп Аалы Карашев раскритиковал Минтранс за то, что ведомство не знает, как сохранить дороги.

Он спросил, сколько автоматизированных пунктов построено. Представитель Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля ответил, что с 2015 года на грант Всемирного банка построено восемь динамических пунктов.

Однако на вопрос, сколько их нужно еще построить для безопасности, чиновник не смог ответить четко.

«Я не могу точно сказать. В Кыргызстане работает пунктов 18 весогабаритного контроля», — сказал он.

«Вы кто вообще?» — спросил депутат.

Чиновник ответил, что он работает заместителем директора.

«Вы не знаете, как сохранить дороги в Кыргызстане. У вас что, нет единой политики, сколько нужно построить пунктов? Из-за халатного отношения к дорогам, они у нас в плохом состоянии», — возмутился Аалы Карашев.

Инициатор поправок Марлен Маматалиев ответил, что в стране весогабаритным контролем необходимо оснастить еще 11 пунктов.

Чиновники Минтранса отметили, что на строительство одного пункта пропуска большегрузных авто было потрачено 474 тысячи евро.

«Вы ждете, когда Всемирный банк вам что-то построит. Почему вы по своей инициативе не делаете этого?» — спросил Аалы Карашев.

Парламентарию ответили, что у государства нет возможности строить пункты пропуска с весогабаритным контролем за свой счет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144073/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане увеличивается количество нарушений грузоперевозок
Уволить весь коллектив Агентства автомобильного транспорта предложил депутат
Повысить штраф для водителей грузовиков, превысивших вес, предложили депутаты
В Бишкеке на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй появилась яма
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
Из-за разбитой дороги на Ауэзова в Бишкеке водителям приходится нарушать ПДД
Спасибо за критику. На жалобу жителя Каракола ответили чиновники
Житель Каракола жалуется на состояние города и призывает развивать туризм
Проспект Дэн Сяопина на въезде в Бишкек затопило
Снег в Бишкеке. Трасса в аэропорт «Манас» не расчищена
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Со&nbsp;склада в&nbsp;правительство. Что известно о&nbsp;новом полпреде Баткенской области Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
19 февраля, среда
12:39
Россия ввела полный запрет на въезд для граждан Китая из-за коронавируса Россия ввела полный запрет на въезд для граждан Китая и...
12:34
В Кыргызстане увеличивается количество нарушений грузоперевозок
12:34
Около 90 уголовных дел возбудили в связи с беспорядками на юге Казахстана
12:23
Разборки чемпиона и чиновника. Министра внутренних дел просят вмешаться
12:20
Депутат раскритиковал Минтранс за плохие дороги и отсутствие инициативы