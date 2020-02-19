Депутат раскритиковал Минтранс за плохие дороги и отсутствие инициативы

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос внесении изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».

Нардеп Аалы Карашев раскритиковал Минтранс за то, что ведомство не знает, как сохранить дороги.

Он спросил, сколько автоматизированных пунктов построено. Представитель Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля ответил, что с 2015 года на грант Всемирного банка построено восемь динамических пунктов.

Однако на вопрос, сколько их нужно еще построить для безопасности, чиновник не смог ответить четко.

«Я не могу точно сказать. В Кыргызстане работает пунктов 18 весогабаритного контроля», — сказал он.

«Вы кто вообще?» — спросил депутат.

Чиновник ответил, что он работает заместителем директора.

«Вы не знаете, как сохранить дороги в Кыргызстане. У вас что, нет единой политики, сколько нужно построить пунктов? Из-за халатного отношения к дорогам, они у нас в плохом состоянии», — возмутился Аалы Карашев.

Инициатор поправок Марлен Маматалиев ответил, что в стране весогабаритным контролем необходимо оснастить еще 11 пунктов.

Чиновники Минтранса отметили, что на строительство одного пункта пропуска большегрузных авто было потрачено 474 тысячи евро.

«Вы ждете, когда Всемирный банк вам что-то построит. Почему вы по своей инициативе не делаете этого?» — спросил Аалы Карашев.

Парламентарию ответили, что у государства нет возможности строить пункты пропуска с весогабаритным контролем за свой счет.