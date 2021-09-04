Пункты весогабаритного контроля передали в ведение госучреждения «Унаа»

Пункты весогабаритного контроля Минтранса переданы в ведение государственного учреждения «Унаа» при Министерстве цифрового развития. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Отмечается, что такое решение принято для исключения коррупционных рисков при проведении весогабаритного контроля и взимании сборов за проезд машин по искусственным сооружениям.

Кроме того, планируется минимизировать человеческий фактор, а также автоматически предоставлять информацию о нарушениях допустимых весогабаритных параметров транспортных средств и взимать сборы за проезд по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах в КР.

Минтранс передаст в ведение «Унаа» восемь динамических систем весогабаритного контроля, установленных в пунктах на территории республики, серверное оборудование динамических систем, стационарные пункты пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на дороге Бишкек — Ош. При этом Минтранс и Министерство цифрового развития должны в течение двух недель утвердить план по передаче пунктов из одного ведомства в другое.

После этого должно быть обеспечено круглосуточное автоматическое предоставление информации о зафиксированных нарушениях транспортными средствами допустимых параметров (максимальная общая масса, осевая нагрузка, другие линейные параметры). Также будут предоставляться сведения о транспортном потоке с отображением весогабаритных параметров и государственных номерных знаков всех транспортных средств, зафиксированных в динамических системах весогабаритного контроля.

В Налоговую и Таможенную службы будут передавать данные о транспортном потоке с отображением весогабаритных параметров и государственных номерных знаков всех транспортных средств, зафиксированных в динамических системах весогабаритного контроля.