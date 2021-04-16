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Происшествия

На юге в пункте весогабаритного контроля у водителей вымогали деньги за проезд

Милиция выявила правонарушения коррупционного характера в подведомственных организациях Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля (ААВТиВК) при Минтрансе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что задержан старший инспектор пункта весогабаритного контроля, расположенного в селе Куршаб, 44-летний Р. Н. Вместе с ним оперативники задержали двоих сотрудников пункта М. М. и Т. П. Ранее в милицию обратились водители автотранспортных средств, которые пожаловались на систематические поборы в пунктах весогабаритного контроля, а также просили принять соответствующие меры.

«12 апреля житель Оша сообщил о происходящих незаконных поборах на постах весогабаритного контроля «Кара-Куль» в Джалал-Абадской области и в селе Куршаб Ошской области. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. Установлено, что в марте сотрудники весогабаритного контроля в Куршабе вынудили водителя отдать ему 10 тысяч сомов за проезд через пост. Когда водитель большегрузного авто возвращался назад, на этом же весогабаритном пункте снова потребовали 10 тысяч сомов», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190446/
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