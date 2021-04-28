Навести порядок на весогабаритных пунктах контроля требует депутат

На весогабаритных пунктах контроля необходимо навести порядок. Об этом на заседании парламента заявил депутат Аккулу Бердиев.

По его словам, с водителей грузовых машин буквально вымогают по 2-3 тысячи сомов за проезд.

«В частности, когда приведут весогабарит на трассе Ош — Бишкек к стандарту? Никак не могут навести порядок. Обязательно находится причина, чтобы не пропускать машину. С водителей вымогают по 2-3 тысячи сомов. Там мафия, нужно менять людей, которые годами там работают», — сказал Аккулу Бердиев.