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Власть

Навести порядок на весогабаритных пунктах контроля требует депутат

На весогабаритных пунктах контроля необходимо навести порядок. Об этом на заседании парламента заявил депутат Аккулу Бердиев.

По его словам, с водителей грузовых машин буквально вымогают по 2-3 тысячи сомов за проезд.

«В частности, когда приведут весогабарит на трассе Ош — Бишкек к стандарту? Никак не могут навести порядок. Обязательно находится причина, чтобы не пропускать машину. С водителей вымогают по 2-3 тысячи сомов. Там мафия, нужно менять людей, которые годами там работают», — сказал Аккулу Бердиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191831/
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