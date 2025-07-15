В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены изменения

Президент подписал изменения в конституционные законы «О Национальном банке Кыргызской Республики» и «О Счетной палате Кыргызской Республики». Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В частности, изменения направлены на уточнение правового режима в рамках специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым статусом. Теперь нормы этих законов применяются и к отношениям, возникающим в пределах территории «Тамчы», за исключением тех случаев, которые регулируются специальным законом о данной инвестиционной зоне.

Кроме того, при возникновении конфликтов норм между конституционным законом и другими нормативными актами преимущество имеют положения первого, если иное не предусмотрено специальными правилами.

Данные изменения направлены на гармонизацию правового регулирования в сфере финансов и контроля в условиях функционирования особой экономической зоны «Тамчы», что должно способствовать привлечению инвестиций и обеспечению прозрачности управления.