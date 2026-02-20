16:19
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык-Көл районундагы «Тамчы» атайын финансылык-инвестициялык аймагынын (АФИА) курулушуна капсула салуу аземине катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймак курулат

Ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн Министрлер кабинетинин төрагасы «Тамчы» долбоору өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчүнө айланаарын жана жаңы инвестициялык климатты калыптандыраарын баса белгиледи.

Түзүлүп жаткан аймак эл аралык финансы борбору, глобалдык капиталды, финтех жана IT-инновацияларды тартуу борбору, ошондой эле эл аралык соода жана жүк агымдарын бириктирген заманбап логистикалык хаб болууга тийиш.

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети

Аймактын негизги артыкчылыгы инвесторлор үчүн түшүнүктүү, туруктуу жана жогорку атаандаштыкка жөндөмдүү чөйрөнү түзүү болот.

«Тамчы» АФИА долбоорунун негизги параметрлери:

  • 2035-жылга чейин жалпы аянты 470 миң чарчы метрден ашык заманбап кеңсе борборлорун, турак жай комплекстерин жана туристтик объектилерди этап-этабы менен куруу пландалууда. Аймак ишкердик, логистикалык (аэропортко жакын) жана рекреациялык зоналарга бөлүнөт.
  • Бизнестин кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу үчүн англис укугунун принциптеринде иштеген талаш-тартыштарды чечүү боюнча көз карандысыз эл аралык борбор түзүлөт.
  • Аймактын резиденттери 49 жылга чейин салыктардан бошотулат. Капиталдын эркин жүгүртүлүшү, ийкемдүү валюта режими жана 100 пайыздык чет элдик катышуусу менен иш жүргүзүү укугу каралган.
  • 100 гектардан ашык аянтта 2035-жылга чейин жыл сайын 90 миңге чейин турист агымы күтүлгөн масштабдуу инфраструктура түзүлөт.

Минкаб башчысы өз сөзүндө «Тамчы» долбоорун ишке ашыруу өлкөнүн экономикалык келечеги үчүн өтө маанилүү стратегиялык кадам экенин белгиледи.

Ачылыш аземди жыйынтыктап жатып, Адылбек Касымалиев өлкөнүн макроэкономикалык ийгиликтерине токтолуп, «Тамчы» өсүштүн рекорддук көрсөткүчтөрү фонунда ишке киргизилип жатканын белгиледи.

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети
«Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык. Биз түшүнүктүү эрежелерди, сапаттуу колдоону жана узак мөөнөттүү туруктуулукту камсыздайбыз. Сиздердин ийгилигиңиздер — бул биз үчүн жаңы жумуш орундары, технологиялар жана өсүш экенин түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн экономикасы жогорку темптерди көрсөтүүдө: 2025-жылы ИДПнын өсүшү 11,1%ды түздү, ал эми акыркы төрт жылдагы орточо реалдуу өсүш 10,2%га жетти. «Тамчы» бул өнүгүүгө жаңы импульс берүүчү фактор болуп калат. Урматтуу инвесторлор, бакубаттуулуктун негизи — биримдикте. Келиңиздер, биргеликте ийгиликтерге жетишели. «Тамчыга» кош келиңиздер!» — деп сөзүн жыйынтыктады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362914/
Кароо: 50
Басууга
Теги
На Иссык-Куле построят финансово-инвестиционную территорию «Тамчи»
Ысык-Көл облусу толугу менен тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмасына өтөт
Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу иш сапары аяктады
Минкаб: Кафелерге 15 пайыздык тейлөө акысын кошууга уруксат берилген эмес
Министрлер кабинети чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштырууну узартпайт
Кыргызстандагы биринчи шамал электр станциясы мегаватт энергия бере баштады
Камбарата ГЭС-1 жана инвестиция: Амангелдиев америкалык инвесторлорго жолукту
Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды
Министрлер кабинетинин төрагасы Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат
Кыргызстандын Министрлер Кабинети 2026-жылга карата иш-аракеттер планын бекитти
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
20-февраль, жума
16:05
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил...
15:26
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
15:14
Ош шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат?
14:05
Өткөн айда Кыргызстанга 232 миңден ашык өзбекстандык турист келди
13:26
УКМКнын Бишкектеги 6-башкармалыгынын башчысы коррупция боюнча камакка алынды