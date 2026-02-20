Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык-Көл районундагы «Тамчы» атайын финансылык-инвестициялык аймагынын (АФИА) курулушуна капсула салуу аземине катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн Министрлер кабинетинин төрагасы «Тамчы» долбоору өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчүнө айланаарын жана жаңы инвестициялык климатты калыптандыраарын баса белгиледи.
Түзүлүп жаткан аймак эл аралык финансы борбору, глобалдык капиталды, финтех жана IT-инновацияларды тартуу борбору, ошондой эле эл аралык соода жана жүк агымдарын бириктирген заманбап логистикалык хаб болууга тийиш.
Аймактын негизги артыкчылыгы инвесторлор үчүн түшүнүктүү, туруктуу жана жогорку атаандаштыкка жөндөмдүү чөйрөнү түзүү болот.
«Тамчы» АФИА долбоорунун негизги параметрлери:
- 2035-жылга чейин жалпы аянты 470 миң чарчы метрден ашык заманбап кеңсе борборлорун, турак жай комплекстерин жана туристтик объектилерди этап-этабы менен куруу пландалууда. Аймак ишкердик, логистикалык (аэропортко жакын) жана рекреациялык зоналарга бөлүнөт.
- Бизнестин кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу үчүн англис укугунун принциптеринде иштеген талаш-тартыштарды чечүү боюнча көз карандысыз эл аралык борбор түзүлөт.
- Аймактын резиденттери 49 жылга чейин салыктардан бошотулат. Капиталдын эркин жүгүртүлүшү, ийкемдүү валюта режими жана 100 пайыздык чет элдик катышуусу менен иш жүргүзүү укугу каралган.
- 100 гектардан ашык аянтта 2035-жылга чейин жыл сайын 90 миңге чейин турист агымы күтүлгөн масштабдуу инфраструктура түзүлөт.
Минкаб башчысы өз сөзүндө «Тамчы» долбоорун ишке ашыруу өлкөнүн экономикалык келечеги үчүн өтө маанилүү стратегиялык кадам экенин белгиледи.
Ачылыш аземди жыйынтыктап жатып, Адылбек Касымалиев өлкөнүн макроэкономикалык ийгиликтерине токтолуп, «Тамчы» өсүштүн рекорддук көрсөткүчтөрү фонунда ишке киргизилип жатканын белгиледи.